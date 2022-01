Proroga dehor Covid, prosegue trattativa tra Comune e commercianti

Torna di attualità il tema delle autorizzazioni dehor prorogate per Covid. Associazioni di categoria e Comune di Bologna sono tornati a incontrarsi per discutere del futuro della misura. Nessuna decisione è stata presa ieri su eventuali proroghe al provvedimento che ha consentito a molte attività di raddoppiare gli spazi esterni per cercare di recuperare le perdite causate da pandemia e lockdown, ma rispetto al primo faccia a faccia, a dicembre, il quadro ha avuto un'evoluzione inattesa.

L'esplosione della variante Omicron e la nuova impennata dei contagi mettono nuovamente a rischio il fatturato di bar e ristoranti, tanto che per gennaio si parla di una riduzione del 50% degli incassi attesi.

Per questo Palazzo D'Accursio ha programmato un nuovo incontro a breve, nel giro di una o due settimane, per arrivare a un accordo sulla gestione degli spazi esterni. L'assessora al Commercio Luisa Guidone oggi ha incontrato in municipio i rappresentanti di Cna, Ascom e Confesercenti.

Il confronto, informa il Comune, proseguirà anche nelle prossime settimane, e ha come elementi condivisi "la consapevolezza della delicatezza del momento che stiamo vivendo legato alla pandemia".

Per questo l'amministrazione conferma la "disponibilità a discutere di forme di sostegno a chi soffre maggiormente gli effetti" della prolungata emergenza. "Nell'incontro è emersa una sensibilità comune anche sul tema di un utilizzo condiviso dello spazio pubblico e il tavolo si è concentrato su cosa potrà essere proposto alla città in vista dei mesi estivi", fa sapere Palazzo D'Accursio.