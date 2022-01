Proroga per Dehors Covid: azzerata Cosap fino al 31 marzo 2022

Proroga fino al 31 marzo per i dehor Covid, la misura anticontagio che ha permesso a bar e ristoranti di usufruire di spazi extra per agevolare il consumo di bevande e cibi fuori dei locali. Il provvedimento era nato nelle prime fasi della pandemia, e ora segue il decorso con un'altra proroga.

Sul punto Comune ed esercenti si erano già cofrontati ma si è poi rimandato a oggi. Al termine dell'incontro, dove sono stati presenti l'assessora all’Economia di Vicinato e Commercio Luisa Guidone, il direttore Generale Valerio Montalto e i rappresentati di Cna, Ascom Confcommercio e Confesercenti sono stati condivisi alcuni punti.

Nell'elenco si fa riferimento sia alla "difficoltà del momento attraversate dalle attività economiche" che alle "criticità causate dall’impatto eccessivo dei dehors straordinari in questi due anni". Sebbene su alcuni punti comune e ristoratori siano ancora distanti -si fa capire in una nota congiunta uscita nel pomeriggio- si "prorogano i dehors Covid fino al 31 marzo, attraverso lo strumento di un tavolo tecnico che vada a valutare in modo puntuale le situazioni sulle quali c’è effettivamente necessità di un intervento in alcune aree del centro storico già dal 1 marzo".

Seguirà poi "un aggiornamento del tavolo a metà marzo rispetto alle prospettive che si apriranno per l’estate, tenuto conto anche dell’attesa che c’è - da parte delle associazioni - che il Governo proroghi queste stesse misure".

Le associazioni hanno inoltre riproposto la richiesta di aiuti economici (Cosap e Tari) sui quali l’Amministrazione ha dato la massima disponibilità apprezzata dalle associazioni, partendo già dall’esenzione totale Cosap anche per il mese di marzo.

È stato ribadito che "il Comune continuerà a sostenere gli operatori messi a dura prova dalla pandemia e in tal senso ci si aspetta anche un forte intervento dello Stato".