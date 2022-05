Scoperto 'giro' di prostituzione: anche un ex cliente tra gli indagati

Un 37enne arrestato, un 31enne che per ora è riuscito a sfuggire e un 56enne colpito da una misura cautelare. E' il bilancio di una indagine su un piccolo giro di prostituzione, scoperto dai carabinieri del Radiomobile di Bologna quasi per caso, durante un intervento per una lite.

Colpiti dalle misure cautelari sono stati i due presunti protettori di altrettante ragazze, più il cinquantenne, considerato dagli inquirenti in un ruolo più defilato. Le due donne, entrambe trentenni, erano sfruttate in appartamenti tra Bologna e la riviera, con lo sguardo e le azioni degli indagati costantemente su di loro, con tanto di telefonate frequenti e anche minacce qualora le due non soddisfassero le richieste dei loro aguzzini.

Tutto il quadro ha cominciato a emergere il mese scorso: i militari sono stati chiamati quando una delle donne ha denunciato di essere stata picchiata dal 56enne, che poi si è saputo essere un ex cliente che si era messo a servizio del malaffare. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo curava prevalentemente la promozione dell'attività della ragazza in questione, ma aveva cominciato anche lui a pretendere consistenti fette di guadagno dalle prestazioni sessuali a pagamento. Dopo l'episodio di primo contatto con gli inquirenti, le indagini hanno subito una accelerata, fino ad arrivare agli arresti odierni.