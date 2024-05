Vuole fare sesso a pagamento ma viene cacciato a colpi di pistola e chiama i Carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Voleva fare sesso a pagamento, ma dopo essere stato ricevuto e aver pagato 100 euro, è stato allontanato dalla ragazza, italiana e maggiorenne, con cui aveva appuntamento nel suo appartamento in zona Bolognina. Il cliente, un trentenne di origine straniera, a quel punto ha cercato di insistere, con il risultato di svegliare il fidanzato della ragazza che stava dormendo nella stanza accanto.

L’uomo, 43 anni di origine straniera, infastidito dalla situazione, ha impugnato quella che sembrava essere una pistola semiautomatica esplodendo un colpo contro il cliente che è corso via telefonando al 112. I Carabinieri in seguito hanno accertato che si trattava di una scacciacani dotata di tappo rosso, riproduzione fedele della Glock. La pistola è stata sequestrata e il 43enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per minaccia aggravata. Di fronte ai Carabinieri la ragazza ha restituito i soldi al cliente.