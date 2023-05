Tentano di imporre il loro giro di prostituzione: gli altri sex worker li denunciano

Un 35enne e un 38enne, rispettivamente cittadini peruviano e rumeno, sono stati colpiti dal divieto di dimora nella provincia di Bologna, per aver cercato di mettere in piedi un 'giro' di prostituzione di strada, costituito nella fattispecie da giovani transessuali connazionali del 35enne.

La Squadra mobile felsinea insieme alla procura erano al lavoro sul caso da tempo. A fare partire le indagini, già nel corso del 2022, sono stati altri ragazzi di vita, infastiditi dai metodi della coppia di soggetti di volere imporre la propria presenza per strada, nei luoghi prima solitamente frequentati dai sex worker 'storici'.

Le molestie sarebbero cominciate nei dintorni di Zola Predosa (BO) lungo le vie Rigosa e Roma, nonché a Bologna lungo la direttrice dei viali Togliatti e Gandhi, ove di norma in ora serale/notturna il gruppo di transessuali peruviani, circa una dozzina, era solito stazionare in attesa di clienti. A bordo di auto, la coppia di indagati era solita accompagnare altri giovani peruviani soggetti al loro controllo, determinando l’inevitabile contesa territoriale con quelli già presenti.

Nel corso delle indagini si acclarava l’intenzione del trentacinquenne peruviano di affermare il proprio predominio in città ed in alcune zone limitrofe (in particolare San Lazzaro di Savena e Castel Maggiore), nelle zone ove di solito si prostituiscono altri ragazzi, mediante l’inserimento di giovani appositamente fatti giungere dal Perù e indotti a prostituirsi.

Il metodo di sfruttamento: un 'debito' da 10mila euro

In particolare, il 35enne peruviano curava in prima persona il reclutamento dei giovani transessuali in Perù, organizzandone l’arrivo in Italia e gestendone in seguito la prostituzione, fornendo loro soluzioni alloggiative e, talvolta, anche il servizio di trasporto per raggiungere il posto di lavoro a cura del compagno di nazionalità rumena, a fronte di un compenso in denaro.

L’attività organizzata dal trentacinquenne peruviano prevedeva in cambio del servizio loro offerto (arrivo In Italia, sistemazione logistica, concessione della zona di prostituzione, accompagnamento sui tratti di strada) la corresponsione di 10mila euro da parte di ogni giovane sfruttato, nel gergo “figlia”, che era vincolata all’impegno di liberare il posto di lavoro occupato nel momento in cui veniva pagato il debito, così da renderlo disponibile ad altri transessuali in arrivo dal Perù.

L’indagine, successivamente, mediante intercettazioni telefoniche, informatiche/telematiche e ambientale in autovettura, ha evidenziato e raccolto elementi probatori utili a poter riscontrare gli eventi denunciati in segnalazione dalle persone informate sui fatti.