"Ritardi su tredicesime e contributi": sindacati in agitazione nella ristorazione

Tredicesima e stipendi in ritardo, mancato versamento del Tfr al fondo pensione di categoria e nessuna copertura della sanità integrativa. E' la situazione dei lavoratori di Sirio, azienda della ristorazione presente con alcuni locali all'Aeroporto di Bologna e al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, denunciata dalla Filcams-Cgil e dalla Fisascat-Cisl, che annunciano iniziative di protesta.

"Nelle scorse settimane, Sirio ha prima informato i suoi dipendenti che avrebbe pagato la tredicesima in ritardo, poi ha deciso che avrebbe pagato la mensilità di dicembre a un gruppo di lavoratori entro il 29 gennaio, a tutti gli altri entro il 10 febbraio. Questa situazione, oltre che discriminante, diventa allarmante in quanto i lavoratori sono già duramente provati dalla collocazione in cassa integrazione che arriva dopo mesi dall'Inps", riferiscono Filcams e Fisascat.

Oltre ai ritardi sulla tredicesima e sull'ultimo stipendio, "l'azienda non versa i contributi previsti dal contratto nazionale dei pubblici esercizi per la sanità integrativa, Fondo Est, impedendo ai dipendenti di poter accedere alle prestazioni previste, né si sta facendo carico di versare le quote Tfr che i dipendenti hanno deciso di destinare al fondo pensione, impedendo loro di portare a buon fine il loro investimento".

Infine ha dichiarato che non si farà più carico "di parte del costo del parcheggio dell'Aeroporto", riferiscono ancora i sindacati, spiegando che, di contro, l'azienda si sta espandendo sul territorio nazionale, aprendo nuovi locali e partecipando a nuovi bandi di gara. "Tutto ciò è inaccettabile perché si scarica tutto sulle spalle dei dipendenti e delle loro famiglie, senza alcuna responsabilità etica dell'impresa. Attueremo ogni iniziativa di protesta in difesa dei lavoratori", promettono i rappresentanti dei lavoratori. (Vor/ Dire)