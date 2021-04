Protesta TNI in autostrada, bolognesi bloccati: "Capiamo il disagio ma siamo solidali con chi ha fermato il traffico. E' l'unico modo per farsi ascoltare"

Una trenitina di esercenti e ristoratori bolognesi sono bloccati nella protesta avviata daTNI lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze. L'intero tratto è stato chiuso e i chilometri di coda in direzione nord aumentano di minuto in minuto in quanto la protesta non accenna a finire.

"Questa mattina eravamo andati a Roma per cercare di manifestare ma c’e stato impedito - spiega a Bologna Today Chiara Poluzzi del Comitato esercenti città di Bologna - Stavamo rientrando quando ci siamo trovati nel mezzo della protesta di TNI che ha praticamente bloccato tutto".

"Eravamo di ritorno dalla capitale - sottolineano alcuni bolognesi in un video inviatoci - ed è stata bloccata l'autostrada.Ci siamo trovati in mezzo, non riusciamo a tornare in alcun modo. All'altezza di Orte un gruppo di manifestanti ha deciso di bloccare tutto, e sono ore che è tutto così. Dopo i disordini avvenuti a Roma questo è il degno epilogo. La categoria dei ristoratori ha veramente perso la pazienza. Il Governo non ascolta, e probabilmente questo per loro è l'unico modo per farsi sentire".

Non da meno le dichiarazioni di Paolo Raffaelli, titolare del ristorante La Sberla sotto le Due Torri : "Noi questa mattina eravamo all’incontro al Senato con i senatori di Forza Italia. Anna Maria Bernini ci ha ricevuto e siamo riusciti a spiegare la nostra situazione, e quella di migliaia di persone come noi. Adesso diciamo basta, e consapevoli dell'enorme disagio che hanno arrecato siamo pienamente solidali con chi ha deciso di bloccare tutto. Questo sembra essere l'unico modo per farsi ascoltare".

Al momento la protesta è ancora in corso, e numerose persone, munite di sacchi a pelo e tende, dichiarano di voler rimanere fermi in autostrada anche stanotte. "Siamo solidali con questa manifestazione nonostante - concludono esercenti, esponenti dello spettacolo e organizzatori di eventi a Bologna in questo momento lungo l'A1 - Ci sono persone che da un anno sono in attesa di ristori che non arrivano, ed è una situazione insostenibile".