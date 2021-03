Vaccini, corteo funebre con 30 carri per chiedere l'immunizzazione: "Siamo a rischio"

Alla lista delle categorie che chiedono di essere vaccinate in via prioritaria contro il covid si aggiungono gli impresari delle pompe funebri, che annunciano una clamorosa iniziativa di protesta: domenica mattina una trentina di carri funebri sfilerà lungo i viali di circonvallazione di Bologna.

"Noi siamo sempre stati in prima linea ad affrontare il Covid nelle camere mortuarie degli ospedali, nei recuperi salma, nei contatti con i parenti, nelle sanificazioni delle salme decedute per covid", ricordano gli amministratori del Consorzio imprese funebri (Cif) di Bologna, Mariarita Golfieri e Niccolò Lelli. "L'inserimento della nostra categoria nel piano di vaccinazione regionale è richiesto da mesi sia dalle nostre associazioni di categoria sia dalle singole ditte e non ha ancora ottenuto alcun riscontro", protestano Golfieri e Lelli.

"Fin dalla prima ondata ci siamo muniti di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari e si sono rivelati sufficienti ad evitare i contagi ed affrontare l'emergenza. Ma questa terza ondata ci pone forte preoccupazione", ammettono i vertici di Cif. "Il virus si sta diffondendo non sul posto di lavoro ma nelle famiglie, in un modo non controllabile. Se noi veniamo contagiati chi si occuperà di portare i defunti all'obitorio e al cimitero? Chi avrà cura e aiuterà i dolenti? La salute pubblica della città di Bologna è in pericolo", avvertono gli impresari.

"Nessuno vuole pensare a noi, in quanto interveniamo nei momenti più drammatici che colpiscono le nostre vite e lavoriamo nel silenzio. Ma svolgiamo una funzione che garantisce la pubblica incolumità. Adesso, nel silenzio, senza striscioni e senza clacson, sfileremo con 30 carri funebri lungo i viali di circonvallazione perché riteniamo che le pubbliche autorità debbano accorgersi di noi ed evitare problemi di salute pubblica", annunciano Golfieri e Lelli, dando appuntamento per domenica dalle 9.30 in via Zanardi alle aziende del settore. La partenza del corteo è prevista per le 11.