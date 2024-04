QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non convince del tutto la soluzione trovata dal Comune per quanto riguarda i parcheggi in via Laura Bassi e in via Mengoli. Il problema è sorto dopo che il Comune ha creato nuove piste ciclabili, riducendo il numero di stalli destinati ai residenti. E nonostante Palazzo d’Accursio abbia annunciato la creazione di 200 nuovi posti per i residenti e la trasformazione di altri 45 da sosta ordinaria a rapida rotazione, il comitato ‘Bologna Vuole Vivere!’, rraprresentato da Roberto Anedda, non ci sta.

La lettera aperta

“Leggiamo sui giornali che il Comune avrebbe risolto il problema dei parcheggi nella zona di via Laura Bassi - Via Mengoli: con un colpo di bacchetta magica ha creato nuovi parcheggi, rispondendo alle richieste dei cittadini residenti. La realtà è molto diversa”, lamenta il comitato ‘Bologna Vuole Vivere!’ in una lettera aperta, nella quale i cittadini si dicono dispiaciuti perché si sentono “presi in giro”, dato che “non si prevedono nuovi posti auto nelle vie Laura Bassi, Mengoli e zone limitrofe”.

“Il numero totale degli stalli rimarrà esattamente quello fortemente ridotto (-25% zona Laura Bassi, -32% zona Mengoli) a seguito dello spostamento delle ciclabili sulla carreggiata e dell’ampliamento spropositato delle aiuole. Gli stalli, ripetiamo, saranno sempre gli stessi”, aggiungono. Il comitato parla addirittura di una “beffa” perché alcuni posti passeranno da strisce bianche a strisce blu, destinati quindi ai residenti, mentre altri saranno a “rapida rotazione”, cioè a pagamento anche per i residenti.

Il bilancio è negativo

“Dal primo momento che ci è stata prospettata l’idea di trasformare le strisce blu in strisce bianche abbiamo manifestato la nostra ferma contrarietà”, spiegano ancora i cittadini, anche perché “la trasformazione di stalli a rapida rotazione toglie ulteriori posti auto ai residenti” e “il bilancio già ampiamente negativo, con questo intervento lo diventerà di fatto ancora di più”.

Gli incontri con il Comune

“Abbiamo incontrato più volte i tecnici del Comune, l’assessora Valentina Orioli, e abbiamo fatto diverse proposte (su cui attendiamo risposta) ma su questa unica proposta ricevuta da loro (strisce bianche e parcheggi a rotazione), a fronte di un nostro ripetuto ‘no grazie’ ci è stato detto che in fondo non c’era niente da perdere... che valeva la pena provare... e che comunque saremo stati interpellati per individuare insieme la migliore collocazione di questi “nuovi” posti auto. Così non è stato. Il confronto non è mai avvenuto e ci ritroviamo ancora una volta a essere informati a cose fatte (e fatte male) – conclude la lettera aperta - .Siamo molto insoddisfatti e anche un po’ delusi... ma andiamo avanti con la stessa tenacia di sempre”.

Il sostegno della Lega

“È andata in scena l’ennesima presa in giro ai residenti e agli esercenti dell’area di via Laura Bassi - Mengoli da parte del Comune. Sono stati annunciati i 200 posti in più, quando in realtà il numero totale degli stalli è rimasto il medesimo", denuncia Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo d'Accursio. "Sono state tolte le strisce blu, utilizzate da tutti, aggiunti alcune strisce bianche e alcuni posti a rotazione rapida - aggiunge -. Il bilancio per chi viene nell’area è per chi vi ha un’attività commerciale, nella somma, è sostanzialmente il medesimo. Rimane invariato, infatti, il numero di stalli tagliati a causa dei lavori fatti dal Comune. Perché la giunta continua a farsi beffa dei bolognesi? A questo punto, è questa la domanda da farsi.”