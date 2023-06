Sit in a difesa della sanità pubblica: "Sistema non degno di un Paese civile"

Prima in piazza del Nettuno a protestare, poi a Palazzo d'Accursio a spiegarne le ragioni. Anche sotto le Torri, come in tante altre città italiane, il mondo della sanità ha manifestato a difesa della sanità pubblica. In centinaia, al sit in organizzato dall’intersindacale, per far sentire la propria voce, tra medici, infermieri, veterinari, oss, primari, amministrativi e pazienti. Dopo gli striscioni e gli slogan, il mondo sanitario si è spostato in Cappella Farnese per una tavola rotonda che ha messo in fila tutto ciò che non va.

"Preoccupano liste d'attesa e Pronto soccorso"

Nelle loro parole, la delusione di un settore che dopo la pandemia era convinto di poter tornare al centro delle politiche pubbliche e invece si ritrova a dover fare i conti con tanti problemi, su tutti il sottofinanziamento del sistema nazionale e la carenza di personale. E il futuro non è rassicurante. "Ci preoccupiamo per le liste d'attesa e i Pronto soccorso, ma ci aspettano altre sfide anche più drammatiche, come l'invecchiamento e l'epidemia di solitudine tra gli anziani. C'è poi il disagio giovanile (mancano educatori e specialisti), e il tema della povertà e dell'immigrazione”, prevede Ester Pasetti di Anaao-Assomed. E se fino ad oggi il sistema ha retto, è solo “grazie all'abnegazione e alla passione di chi cura”, sostiene Luigi Bagnoli, presidente dell'Ordine dei medici di Bologna. Ma tutto questo “non basta”, perché "così non è un sistema degno di un Paese civile”.

"Condizioni di lavoro insostenibili"

In piazza ci sono anche i sindacati che mettono in fila tutti i problemi dei lavoratori. “Ci sono troppi interessi assicurativi, non possiamo lasciare questo processo in mano a un sistema economicistico", indica Vittorio Dalmastri della FP Cgil. Parla di “sistema sanitario malato” Massimo Dall’Olio della Cisl medici, “che invece di avere risorse è stato messo a dieta da oltre 10 anni”. Risorse e posti di lavoro, i problemi sono sempre quelli ma le soluzioni mancano. Al posto “del blocco delle assunzioni – spiega ad esempio Alfredo Panissa di Uil-Fpl medici – serviva una precisa programmazione per il personale”. Per tutti i manifestanti, gli anni del covid sono un ricordo freschissimo, così come gli elogi ricevuti e le promesse fatte. “La sanità era già fragile per i tagli, ma durante la pandemia è rimasta in piedi con la schiena dritta. E ora le fragilità sono diventate fratture. La lezione sugli errori del passato non è stata imparata”, si lamenta Matteo Nicolini di Aaroi-Emac. Una situazione che genera stress e “condizioni di lavoro sempre più insostenibili”, denuncia Dario Antichi di Nursind, che parla di un “sistema vicino al collasso”. E i primi a doverne fare i conti, sono i lavoratori in prima linea. “Le aggressioni aumentano – sottolinea Alberto Zaccaroni di Fesmed -, ma medici e infermieri non hanno colpe”.