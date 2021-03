Ristoratori in presidio davanti alla prefettura, qualche momento di tensione | VIDEO

In occasione della giornata di mobilitazione lanciata da Tni (Tutela nazionale imprese Italia) contro la chiusure delle attività disposte dal governo e l'"insufficienza" delle misure di sostegno, a Bologna un gruppo di ristoratori è confluito davanti alla sede della Prefettura dove c'è stato qualche momento di tensione alla vista degli agenti in tenuta antisommossa, come da prassi.