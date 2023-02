"No al cemento", residenti contro il nido Cavazzoni al Savena

Hanno ribadito il loro "No al cemento" i residenti del Savena, periferia di Bologna, che ieri hanno protestato contro la costruzione del nuovo nido Cavazzoni all'interno del parco Acerbi.

Con i manifestanti anche Fratelli d'Italia, che appoggia la protesta. "Facciamo nostre e sosteniamo le preoccupazioni e le richieste dei cittadini del Savena che non vogliono assolutamente che venga costruito il nuovo nido Cavazzoni al parco Acerbi", affermano il capogruppo Fdi in Comune Stefano Cavedagna e il consigliere di quartiere Leonardo Bastelli.

"Il Comune, senza consultare i cittadini, che sono tutti contrari, vuole cancellare questo parco. Si poteva tranquillamente fare altrove. Proprio per questo, noi di Fdi abbiamo richiesto, assieme agli altri del centrodestra, un consiglio aperto alla cittadinanza che si terrà giovedì 2 marzo alle 18 in via Faenza. Invitiamo tutti i residenti a venire a manifestare il loro dissenso".

Se poi, concludono Cavedagna e Bastelli, "venisse confermato che il progetto presentato dal Comune è per un asilo ben più grande dei 1.150 metri quadri promessi, si tratterebbe dell'ennesima presa in giro. Faremo tutto il possibile per fermare questo intervento".