La protesta del mondo della moda in Regione: "Fateci lavorare" | VIDEO

Imprenditrici e imprenditori del settore abbigliamento sotto la Regione Emilia-Romagna per chiedere ristori adeguati e ritorno al lavoro. È la protesta promossa questa mattina da Federmoda e dal gruppo Terziario donna di Confcommercio, che hanno chiesto e ottenuto un incontro con le istituzioni. Il presidente Stefano Bonaccini, insieme agli assessori Andrea Corsini e Vincenzo Colla, è intervenuto al presidio confrontandosi a lungo con i lavoratori e prendendo l'impegno di parlare con il Governo anche della situazione del loro comparto, che conta circa 8mila punti vendita in Emilia-Romagna per un totale di 30mila addetti.

Bonaccini, davanti ai manifestanti, si è impegnato a "chiedere un'audizione alla commissione competente della Conferenza delle Regioni affinché" il mondo moda esponga "opinione e proposte", per poi far arrivare la loro voce al Governo. "Il loro è un grido d'allarme che va non solo ascoltato, ma compreso, senza illudere nessuno perché la situazione, purtroppo nel paese e anche in regione, vede ancora una curva epidemiologica molto preoccupante, seppur in miglioramento. Di date certe su una possibile riapertura, però, ancora non si può parlare. Dipende tutto dai dati, spiega Bonaccini alla Dire, che si augura che, "con l'arrivo dei vaccini e della bella stagione, progressivamente nelle prossime settimane si possa cominciare via via a riaprire qualcosa e non chiudere mai più, perché davvero ci sono persone, donne e uomini che in maniera civile peraltro e questo lo apprezzo molto, chiedono aiuto, lanciano un grido d'allarme e bisogna ascoltarli ma anche dargli una risposta e aiutarli". (Video Agenzia Dire)