Sgombero picchetto all'Interporto: in due a processo

Sono state rinviate a giudizio per resistenza e lesioni due delle sette persone coinvolte nei tafferugli durante lo sgombero, tra manifestanti e Forze dell'ordine, durante uno sciopero promosso dal sindacato Si Cobas e avvenuto nell'estate del 2018 al magazzino di Logista, all'Interporto di Bologna.

Lo ha stabilito, questa mattina, il gup bolognese Gianluca Petragnani Gelosi, che ha invece prosciolto con varie formule altre cinque persone. Del caso si occupa il pm Antonello Gustapane, mentre gli imputati sono difesi da Marina Prosperi.

La protesta all'Interporto, culminata con lo sgombero da parte delle Forze dell'ordine, è ricordata anche per un altro episodio, vale a dire quello, documentato in un video, in cui un funzionario di Polizia dice agli agenti di caricare i manifestanti "anche se stanno a terra". (Ama/ Dire)