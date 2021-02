Università, protesta al 33 di via Zamboni: "Nell'anno del Covid vogliamo più tempo per laurearci"

Non fanno parte di collettivi, nessun legame con la politica, nessun precedente di Polizia: lo vogliono chiarire ancor prima di spiegare perchè stanno protestando i circa 60 universitari che tramite passaparola si sono riuniti questa mattina al 33 di via Zamboni per chiedere un incontro con il Magnifico Rettore Francesco Ubertini.

"Vogliamo più tempo per laurearci. Il fuoricorso ci costerebbe nuove tasse"

A spiegare il motivo della richiesta Valerio, studente iscritto all'ultimo anno della magistrale in Antropologia Culturale: "Nell'anno della pandemia abbiamo subito troppi disservizi, che fra l'altro continuano ancora adesso. Chiediamo di avere più tempo per laurearci e non finire fuori corso per colpe non nostre, dovendo poi pagare ancora delle tasse. Anzi, ci spetterebba un rimborso parziale di quelle già sostenute. Tante le cose che si possono migliorare. Un esempio? Tutte le biblioteche hanno sistemi di prenotazione diversi, omologare le procedure ci renderebbe le cose meno complicate". Questa è la seconda protesta degli studenti visto che un'azione analoga c'era già stata lo scorso 29 gennaio ed era finita con un incontro con il Vice Rettore.

Intorno alle 11.00 di stamattina, mercoledì 10 febbraio, con l'arrivo di alcuni agenti della Polizia sarebbe giunta anche la risposta dell'Unibo, che non incontrerebbe gli studenti, almeno per il momento: "Noi restiamo comunque qui - spiega Valerio - visto che ne abbiamo tutto il diritto".

