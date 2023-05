"Von der Leyen go away". Contro la visita della leader UE, la protesta di 'Cambiare rotta'

"Von der Leyen go away: l'Ue ci porta in guerra e al disastro ecologico. È ora di lottare; soldi ai territori, non alle armi". Sono queste le parole d'ordine della protesta messa in scena questa mattina dall'organizzazione giovanile comunista "Cambiare rotta", che contesta la visita odierna di Ursula Von der Leyen nelle zone alluvionate della Romagna. Contro la presidente della Commissione europea, glli attivisti questa mattina hanno srotolato e appeso sul cavalcavia in viale Aldo Moro uno striscione di protesta.

La visita della leader UE

Attesa da giorni, Ursula von der Leyen è infatti atterrata quest’oggi in Emilia-Romagna, in una visita accompagnata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dopo il sorvolo delle zone colpite, la presidente della Commissione Europea incontrerà la stampa all'aeroporto di Bologna per poi proseguire verso Cesena.

La protesta degli attivisti

Ma già al mattino in città si è fatta largo la voce di contesta la sua visita nelle zone colpite dall'alluvione. “Oggi abbiamo voluto dare il nostro ‘benvenuto’ alla presidente della commissione europea nella strada che porta al palazzo della Regione, accolta a Bologna da Bonaccini e dalla Meloni, venuta a fare la sua passerella politica (senza reali aiuti) ed a propagandare la vicinanza delle istituzioni europee alle popolazioni colpite dal disastro climatico: quello stesso disastro che l’UE stessa ha contribuito a creare e che oggi sta aggravando abbandonando ogni parvenza di transizione ecologica per fare la guerra a Russia e Cina”, scrivono gli attivisti di “Cambiare rotta” in una nota. “Mentre il disastro ecologico avanza, l’UE - interessata solo ad aprire nuovi spazi di mercato per garantire i profitti e la competitività delle rapaci aziende europee - ha deciso prima di adottare una finta transizione ecologica che ci spaccia come ‘verdi’ il gas ed il nucleare, e poi con la guerra ha abbandonato ogni greenwashing per rompere i legami energetici con la Russia ed abbracciare l’economia di guerra”, continuano gli attivisti, che rimandano alla manifestazione regionale in programma il prossimo 2 giugno.

