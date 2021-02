Il mondo del wedding alza la voce: organizzata una manifestazione sotto la Regione

Il mondo del wedding scende in piazza e protesta. L'appuntamento è per venerdì 26 febbraio, alle 10 presso il Palazzo della Regione Emilia Romagna in viale Aldo Moro: "Si terrà una manifestazione organizzata da professionisti e imprenditori che operano nel settore matrimoniale - spiega una nota - Lo scopo è quello di portare all’attenzione delle Istituzioni la necessità di ottenere, entro il mese di marzo, un protocollo di comportamento da poter applicare alla stagione matrimoniale 2021".

Il 26 febberaio esponenti del settore scenderanno in piazza anche a Nuoro, Padova, Cuneo, Pescara, Ascoli Piceno, Udine.

"La stagione 2020 è andata quasi completamente persa, infatti, anche a causa dell’emissione tardiva delle linee guida (Provvedimento Regionale del 12/06/20) di fatto, nell’estate del 2020 sarebbe stato possibile lavorare a pieno regime, ma questo non si è verificato perché gli eventi erano già stati tutti riprogrammati, in mancanza di notizie certe e date con il giusto anticipo - spiega Angelo Mazzoncini, portavoce di un centinaio di professionisti di Bologna e provincia - Se questo era comprensibile un anno fa, all’insorgere della pandemia, non è invece accettabile quest’anno, dopo mesi in cui sarebbe stato possibile prevedere una soluzione che permettesse di lavorare in sicurezza. A differenza di altri settori commerciali, che comunque hanno subito ingenti perdite, il settore matrimoniale necessita di una programmazione anticipata - conclude - Se anche la stagione 2021 dovesse andare persa, molte aziende andrebbero sicuramente incontro a conseguenze catastrofiche. Chiunque voglia aderire può contattarmi all'indirizzio mail angelo@mazzoncini.com".