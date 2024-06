Proteste taxi, il Codacons: "E' una vergogna, pronti a iniziative legali"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se domani, 4 giugno, le Associazioni di Categoria taxi di Bologna (Ascom taxi - Cna Taxi - Confartigianato - Unica Taxi - Uiltrasporti) terranno un presidio in piazza Liber Paradisus (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) per illustrare le proteste e mobilitazioni contro il bando del Comune su 72 nuove licenze, Codacons - coordinamento delle associazioni per la tutela dei consumatori - non le manda a dire ai conducenti delle auto bianche sotto le due torri.

"La manifestazione indetta dai taxi bolognesi è una vergogna – si legge nella nota dell'associazione – Chi protesta contro l’aumento delle licenze deciso dal Comune, protesta contro gli utenti, che patiscono la carenza di auto bianche e un servizio del tutto insufficiente".

Secondo Codacons "si oppongono da sempre a qualsiasi incremento delle licenze perché vogliono tutelare la loro casta e la posizione privilegiata acquisita sul mercato, ma questo arreca un pregiudizio enorme a cittadini e turisti, privati di un servizio pubblico essenziale - e annuncia - iniziative legali contro i tassisti di Bologna se proseguiranno nelle loro azioni per ostacolare le misure adottate dall’amministrazione comunale".

Sempre domani, l segretario di Radicali Italiani, Matteo Hallissey, sarà a Bologna per parlare di liberalizzazioni: "Siamo il paese dei monopoli e degli oligopoli, delle barriere all'entrata, delle regolazioni eccessive e delle pratiche anticoncorrenzial i-dichiara Hallissey - Dai taxi, ai balneari, fino alle partecipate: siamo ostaggio delle lobby che, con la complicità della politica, da decenni bloccano il mercato"

Il nuovo bando

Oltre a 72 nuove licenze taxi (di cui 31 prioritarie e quindi allestite per poter trasportare anche persone con disabilità), il bando prevede contributi, sconti e premialità, anche in base alle disponibilità nel coprire week-end e fasce orarie notturne, oltre che considerare l'impatto ambientale dei mezzi e quindi le emissioni.

Le azioni per migliorare l'utilizzo dei taxi includono anche una nuova app per cellulari che renderà più semplice il monitoraggio.