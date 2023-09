Guardia di Finanza, stretta sul PNRR: accordo con il comune di Alto Reno Terme

Si entra nel vivo della ‘messa a terra’ dei piani finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noto come PNRR. Sono tanti i comuni del bolognese che hanno ricevuto risorse, e per questo la Guardia di Finanza di Bologna si impegna nei rigorosi obblighi di monitoraggio. A tal proposito, il comune di Alto Reno Terme e le Fiamme gialle, nelle persone di Giuseppe Nanni, sindaco, e Carlo Levanti, generale della Guardia di Finanza di Bologna, hanno siglato un protocollo di intesa “volto a monitorare e vigilare sinergicamente sull’attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziate con risorse del PNRR e del relativo Fondo Complementare di matrice nazionale”, come si legge nella nota stampa diffusa dal corpo.

Il protocollo, valido fino al 31 dicembre del 2026, prevede la comunicazione periodica da parte del comune di Alto Reno Terme alle Fiamme gialle dei dati di sintesi di ciascun intervento e “dei relativi progetti esecutivi con la possibilità di segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento”.