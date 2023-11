Violenza sulle donne: patto tra Regione, Comuni, Cav, scuola e sanità

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Regione Emilia-Romagna scende in campo con due campagne di sensibilizzazione. Da un lato un corso dedicati agli insegnati: 400 docenti, nel 2023, hanno partecipato al primo corso promosso dalla Regione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per contrastare stereotipi e violenza di genere nelle scuole superiori. “Un impegno verso il mondo della scuola – si legge nel comunicato stampa – che da parte della Regione non nasce oggi. Considerando solo l’ultimo bando per promuovere le pari opportunità, sono 19.710 gli alunni, 895 le classi – dal nido alle scuole superiori – 1.903 gli insegnanti, 1.757 i genitori coinvolti in tutta l’Emilia-Romagna. Dati che sono stati diffusi oggi a Bologna nel corso del convegno ‘Alleanze ed esperienze contro la violenza di genere. Solo insieme possiamo sradicarla’. Un’iniziativa con cui la Regione ha chiamato a raccolta le tante realtà attive sul territorio: Comuni, Centri antiviolenza, Consultori e pronto soccorsi, Centri per uomini autori di violenza, Terzo settore e naturalmente il mondo della scuola”.

“In Emilia-Romagna abbiamo una rete consolidata che funziona ed è da questa che dobbiamo partire - ha sottolineato l’assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori -. Non ci sono scorciatoie né ricette miracolose: la violenza sulle donne, questa terribile escalation cui stiamo assistendo e che proprio in questi giorni ha avuto l’ennesimo drammatico epilogo nella storia di Giulia Cecchettin, si combatte solo lavorando insieme, facendo rete. E agendo soprattutto sul piano culturale, l’unico che può innescare il vero cambiamento, partendo dunque dalle famiglie, dalla scuola, dalle giovani generazioni. In linea con gli obiettivi e gli strumenti del Piano regionale contro la violenza di genere, in un quadro di sempre maggiore integrazione con il territorio”.

Parallelamente a questa iniziativa, la Regione ha sancito oggi un accordo con Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per “rafforzare un lavoro comune già avviato e grazie al quale è stato realizzato nel 2023 il primo corso rivolto a mediatrici e mediatori culturali: 120 coloro che hanno partecipato per rafforzare la capacità di intervenire in contesti che sono complessi, talvolta di fragilità, quali quelli di bambine, ragazze e donne migranti. Un’esperienza dalle quale è scaturito anche uno specifico vademecum”.

“Anci Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alla violenza di genere attraverso azioni di sensibilizzazione e di formazione. Per costruire assieme una cultura del dialogo i Comuni non possono agire da soli, ma è necessaria una strategia sia tra i Comuni stessi che con gli altri Enti del territorio – ha detto Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore e referente politica Pari Opportunità Anci Emilia-Romagna –. Proprio in tal senso abbiamo realizzato, in sinergia con la Regione e con varie Associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere, un percorso formativo per oltre cento mediatrici interculturali. Inoltre, abbiamo preparato un vademecum operativo che abbiamo presentato oggi. Solo attraverso un lavoro di rete che coinvolga le Istituzioni, il Terzo Settore, la scuola e la cittadinanza possiamo creare una cultura della non violenza”.

La Regione, nella nota, sottolinea l’impegno nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere: 20 milioni di euro dal 2020, tra cui 9,5 per sostenere i due progetti sopracitati, 7,2 al Fondo per l’imprenditoria femminile e 2,6 per il Reddito di libertà, destinato alle donne nei percorsi per uscire dalla violenza e recuperare una propria autonomia.