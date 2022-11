Lo psicologo è sospeso, come il caffè: "Sedute offerte a chi non se lo può permettere"

"Vorrei andare dallo psicologo, ma costa troppo": una frase che per Federico Cuculachi, ci porteremo avanti per i prossimi decenni. E intanto, per colmare quello che considera un vuoto in termini di salvaguardia della salute mentale da parte delle istituzioni, si è inventato lo "Psicologo Espresso", che consente anche a chi non se lo potrebbe permettere, una seduta da uno specialista. A grandi linee funziona come il caffè sospeso e l'idea nasce e cresce sul web, sull'omonima pagina instagram, che in pochi mesi ha sommato 38 mila iscritti: evidentemente l'attenzione sul tema c'è.

Come è nata questa idea? Cos'è lo "psicologo espresso"?

"Nel 2021, constatando gli effetti della pandemia sulle persone, mi sono prefissato di utilizzare il mezzo social, in particolare Instagram, per veicolare dei contenuti video nei quali simulo una conversazione su varie tematiche legate all'insegnamento psicologico sempre con un tono che tende a drammatizzare le problematiche di cui parlo. Il mio obiettivo era di pubblicare un video al giorno, sono al numero 307 sui 365. Ho lanciato poi l'idea di mettere al servizio di chi non può permettersi uno psicologo, delle sedute a prezzi calmierati o gratuite, in base a quanto se lo possono permettere".

Come si può avere accesso a una seduta attraverso Psicologo Espresso?

"Data la grande richiesta, per accedere è necessario avere un invito. Crediamo nel passaparola, cosicché ogni paziente che è stato seguito dal nostro team avrà la possibilità di donare l'invito a un suo amico (infatti il 100% dei pazienti che abbiamo accolto afferma che consiglierebbe il servizio ad un amico. Dato ottenuto grazie a un questionario di valutazione dopo 6 sedute). Se invece non c'è nessuno interessato nella sua rete sociale, lo potrà donare a uno sconosciuto attraverso la nostra pagina Facebook. Inoltre, mettiamo ciclicamente a disposizione un numero di posti limitato per accedere anche senza invito. Nello specifico, la prossima finestra per fare richiesta sarà attiva il 15 novembre 2022".

Quali sono le problematiche più presenti, le richieste di aiuto più frequenti?

"Ansia, depressione, paranoie".

C'è continuità nei pazienti o dopo una o due sedute smettono di usufruirne?

"Per quello che è stato ad oggi c'è continuità, nel senso che diventa un percorso e i pazienti non si limitano a provare la prima seduta".

Quanto è importante che le persone stiano bene dal punto di vista psicologico?

"Moltissimo. Ed è anche un risparmio per lo Stato, è un investimento che torna indietro".

Con questo progetto, sta cercando di colmare una lacuna?

"Direi proprio di sì. Senza aspettare le istituzioni, ci siamo mossi noi e per il 2023 mi sono prefissato di aiutare altre 100 persone" .