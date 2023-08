Vacanze finite e stress da rientro, lo psicologo: "Lavorate sul diritto alla disconnessione"

Le vacanze prima o poi finiscono e si torna a fare i conti con l'ordinario e la routine, con il lavoro o con la scuola, con i ritmi più serrati e spesso anche con lo stress. Ma le ferie alla fine ci restituiscono uno stato di benessere o ci portano ad affrontare con maggiore lentezza e svogliatezza le incombenze che in ogni caso dobbiamo affrontare? Una bella domanda, che abbiamo rivolto a Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna. Intanto un chiarimento fondamentale: "Quando parliamo di stress o ansia da rientro non parliamo di una patologia, bensì di una situazione particolare che permette di riflettere sulla qualità della nostra vita senza fare generalizzazioni visto che ognuno di noi affronta le cose in modo diverso e ha realtà differenti" ha precisato.

Dunque cosa ci succede dopo un periodo di vacanza? Benefici da riposo che ci portano a ricominciare con un'energia rinnovata o stress da rientro? Come combattere quest'ultimo?

"Dopo un periodo di stop torniamo alla nostra quotidianità e a questo punto le nostre esigenze devono necessariamente incastrarsi con le attività lavorative, spesso riportando delle ricadute sui temi delle relazioni personali e delle attività che amiamo fare. Ci ritroviamo a dover riorganizzare il tempo e far conciliare gli orari. Tutto questo, inevitabilmente, diventa per molti una faticoso riadattamento che può portarci a disturbi quali ansia e insonnia, giusto per fare gli esempi più comuni. Sottolineo che si tratta si esperienze soggettive collegate anche al modo con il quale viviamo la nostra vita professionale, che può essere più o meno gratificante. Se dovessi dare delle indicazioni potrei certamente partire dall'organizzazione di un rientro graduale, con una ripresa di orari e abitudini di vita (come la sveglia e il pianificare la giornata) che strutturino quello che abbiamo potuto destrutturare durante la pausa. È molto utile anche porsi degli obiettivi piccoli e raggiungibili e continuare a dare quell'attenzione al corpo che in genere abbiamo d'estate, quando siamo tranquilli e abbiamo più tempo per lo sport, il riposo, la buona alimentazione e le relazioni personali".

Quanto deve durare una vacanza per portare beneficio più che ansia nel momento in cui finisce?

"Non ho una risposta a questa domanda perché come ho già premesso, si tratta di esperienze assolutamente soggettive. Bisogna capire innanzitutto a quale contesto si torna quando si rientra: gratificante o mortificante? Male se si sta con la testa sott'acqua undici mesi l'anno per poi vivere bene davvero solo quando si è in vacanza".

Stacchiamo davvero la spina quando andiamo in ferie?

"Approfitto di questa domanda per parlare del diritto alla disconnessione. In questa epoca storica, lo sappiamo bene, siamo praticamente sempre e ovunque raggiungibili: riceviamo messaggi, email, newsletter e chiamate in continuazione e da chi magari non è in ferie nello stesso periodo in cui lo siamo noi. Oggi la capacità di riuscire a staccare davvero la spina è difficile, ma assolutamente possibile: bisogna lavorare all'educazione dei contesti di lavoro e soprattutto mettere in pratica, appunto, il diritto del poter essere disconnessi, offline. La cosa importante non è staccare o non staccare, ma la libertà di poterlo decidere noi: leggere una email alle quattro del mattino è una cosa imposta o una nostra scelta? Il nodo sta in questo e la riflessione che dobbiamo fare è sulla qualità della nostra vita".

Tornare al lavoro, ma anche a scuola: anche i bambini e i ragazzi accusano l'ansia da fine vacanza?

"Certamente sì. Anche in questo caso a fare la differenza è il modo in cui si vive la scuola e purtroppo da un'ultima indagine è emerso che i ragazzi affrontano la scuola con tristezza, ansia e noia. In questo caso il problema è accentuato anche dalla pausa estiva che è molto lunga (tre mesi!) oltre che dall'ambiente che si aspettano di ritrovare dopo le vacanze. Bene accompagnarli con gradualità al ritorno sui banchi e tornare lentamente alle abitudini del quotidiano al di fuori delle vacanze. Ma sulla scuola bisogna lavorare parecchio a mio avviso".

Qualcosa è cambiato negli ultimi tempi?

"Qualcosa è cambiato dopo il covid. Il lavoro incide sulla qualità della nostra vita sia perché occupa la maggior parte delle ore della giornata sia perché è pervasivo e non finisce quasi mai quando termina la giornata perché spesso il pensiero rimane lì. Dopo la pandemia sono state tante le persone che hanno presentato le dimissioni per potersi avvicinare di più alle proprie aspirazioni ed esigenze personali andando oltre alla gratificazione economica. Le aziende lo stanno notando da tempo che i loro dipendenti adesso vogliono affiancare all'idea di stabilità anche un benessere più ampio".

Gabriele Raimondi

Gabriele Raimondi, psicologo e psicoterapeuta, è presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna. Laureato all'Università di Bologna e specializzato in Psicoterapia presso la scuola di Specializzazione Biosistemica, si occupa prevalentemente di Psicologia clinica, Progettazione sociale e Psicologia scolastica.