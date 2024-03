Al PalaDozza torna la grande boxe: la bolognese Pamela Noutcho combatte per il titolo europeo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Manca sempre meno alla ‘Bologna Boxing Night’, il grande evento che vedrà il PalaDozza come teatro del grande pugilato professionistico. Dopo dodici anni, il palazzetto torna a vivere le emozioni della boxe con ben cinque incontri professionistici. La portacolori della Bolognina Boxe, Pamela Malvina Noutcho Sawa, laureatasi campionessa italiana dei pesi leggeri (61,200 Kg) lo scorso settembre a Casoria, affronterà la britannica Jordan Barker Porter per una corona per ora vacante, ma che eleggerà la sfidante ufficiale per il titolo continentale.

Il programma

La serata, organizzata dalla Bolognina Boze e da Promo Boxe Italia in collaborazione con Federboxe, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Welcome, inizierà alle ore 19.30 presentando sul palco gli atleti della Bolognina Boxe. Un modo, questo, per “celebrare i talenti del domani e per promuovere l’attività della palestra popolare, che fa dell’antifascismo, dell’antirazzismo, dell’antisessismo e soprattutto dell’accessibilità allo sport i propri valori fondanti”, come si legge nel comunicato stampa.

Ad aprire la serata il tenore bolognese Cristiano Cremonini, che canterà l’inno nazionale. Alle 20:00 il gong per il primo incontro di serata, che vedrà l’esordio tra i professionisti della ventitreenne Bianca Matia Tessari, che affronterà la croata Marijana Dasovic nella categoria dei pesi piuma. Alle 20.30 è in programma il match tra Dimitri Tonishev, peso massimo, 92 kg al suo esordio sulle sei riprese da tre minuti, avrà come avversario Michele Ogliari, che ha vinto i due primi match da professionista. Alle 21:00 è il turno del giovane talento della Bolognina Boxe, Kevin Mustafaj, che affronterà in un match di sei round da 3 minuti, il serbo Marko Petrovicper la categoria pesi welter (67,230kg). Il ventunenne della Bolognina Boxe è al sesto match da professionista, con un ruolino di sei vittorie. Alle 21:30 sarà la volta di Antonio Licata anche lui peso Welter (67,230kg) che combatterà sulle otto riprese da tre minuti con Edin Sejdinovic, sloveno di 27 anni, con un passato di 4 vittorie 4 sconfitte. Infine, alle ore 22:00, il match clou della serata sulle 10 riprese da tre minuti valido per il titolo Europeo Ebu Silver pesi leggeri, tra Pamela Malvina Noutcho Sawa e Jordan Barker Porter.

“Abbiamo lavorato duro in questi mesi - afferma Pamela Malvina Noutcho Sawa - e non vedo l’ora di salire sul ring. Abbiamo fatto tutto il possibile per farci trovare pronti: tecnica, tattica, forza, prove sulla distanza. Quello che è certo è che arriviamo pronti all’appuntamento e per questo volevo ringraziare i tecnici, il direttore sportivo, il preparatore atletico e tutti i compagni della palestra che hanno fatto tanto perché questa serata possa riuscire al meglio”.

“Per noi è una grande occasione - dice Alessandro Danè, tecnico della Bolognina Boxe e organizzatore dell’evento -. Al PalaDozza hanno combattuto i più importanti pugili italiani e siamo felici di riportare la grande boxe al Madison italiano. Vogliamo ringraziare la federazione, la Regione, il Comune di Bologna e Bologna Welcome per la disponibilità e la collaborazione e siamo sicuri che chi verrà il 5 aprile potrà godersi una bella serata di sport”.

Info e biglietti

I biglietti per il “Bologna Boxing Night” sono da tempo disponibili sulla piattaforma www.mailticket.it con costi popolari, dai 10 euro nelle curve, ai 20 per le gradinate, 30 nei distinti fino ai 50 euro per il bordo ring (300 posti quasi esauriti), mentre omaggi e riduzioni sono state previste per le scuole, aziende in crisi e società pugilistiche, affinché l’evento possa essere lo spot migliore per tutto il movimento. Sono disponibili anche presso la sede della Bolognina Boxe o anche la sera del match direttamente alle biglietterie del PalaDozza.

La biglietteria sarà aperta dalle ore 18:00 all'angolo tra Via Nannetti e Via Graziano, con ingresso da Piazza Azzarita, dove sarà possibile acquistare i tagliandi fino a esaurimento. Chi ha acquistato biglietto online, dovrà recarsi in biglietteria per scannerizzare il codice QR e gli verrà apposto un timbro.Per il ritiro di accrediti stampa, accrediti autorità e persone con disabilità, bisognerà recarsi in biglietteria per ritirare i rispettivi accrediti e/o biglietto, prima di recarsi all'ingresso Nannetti.

Per informazioni sulle promozioni e sui costi è possibile contattare +39 3479283248 oppure info@bologninaboxe.com