Pulizia graffiti e illuminazione, il Comune dimezza il canone ai locali

Occupazione di suolo pubblico a canone dimezzato per gli esercenti che aderiscono. È stata approvata da Giunta e Consiglio comunale la modifica al regolamento comunale sul canone di occupazione di suolo pubblico, che ha introdotto una riduzione del 50% per iniziative di partenariato sociale, compreso il decoro urbano.

"La modifica al regolamento consente al Comune di proseguire nelle attività e azioni finalizzate a creare una filiera di interventi, sia da parte pubblica, sia privata, per la cura della città e la lotta al degrado, coinvolgendo nel sistema anche gli operatori commerciali che sono titolari di occupazioni di suolo pubblico per dehors" osserva Palazzo D'Accursio in una nota.

“L’iniziativa - è il commento dell’assessora al Commercio Luisa Guidone - si inserisce nel quadro della lotta al vandalismo grafico che l’amministrazione ha dichiarato di voler combattere fin dal primo giorno con vari strumenti.

Il partenariato si propone di coinvolgere attivamente i pubblici esercizi coinvolgendoli direttamente e invogliandoli a prendersi cura dello spazio pubblico anche andando oltre rispetto alla mera prospicienza. I pubblici esercizi, che normalmente hanno un affaccio esterno con tavoli e sedie, possono essere dei naturali alleati contro la lotta al vandalismo grafico e questa iniziativa servirà principalmente per entrare in relazione con loro 'attivando' un meccanismo virtuoso di monitoraggio e pronto intervento per il quale il Comune è disponibile a fornire tutto ciò che può aiutarli. Lavoreremo - spiega Guidone - con i Quartieri interessati e con le associazioni di categoria, con le quali abbiamo condiviso finora il percorso, per diffondere il più possibile l’opportunità e per trovare le migliori soluzioni tecniche caso per caso. In questo primo anno, ci sarà poco tempo per presentare le domande per aderire al beneficio per il 2025, ma crediamo in questo strumento che siamo sicuri crescerà nel tempo perché sappiamo di poter contare su un tessuto commerciale solido e responsabile che ha a cuore la città”.

Il bando e i progetti

Il bando si rivolge ai pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande: i progetti verranno selezionati in base alla cura dello spazio pubblico, quindi azioni di pulizia, manutenzione, rimozione graffiti, potenziamento illuminazione e altro, da realizzare nel centro storico, dentro i viali di circonvallazione.

A valutare le proposte, una Commissione interna sulla base di elementi, quali lo stato dei luoghi, il contesto urbano in cui è inserita l'attività, l'innovatività dei progetti, la frequenza degli interventi, compresenza di altri soggetti che intervengono sull'area di riferimento e le risorse disponibili.

L’agevolazione viene concessa per tutta la durata del partenariato e l’importo della riduzione del canone non può comunque superare il costo degli interventi.