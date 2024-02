Fiume Reno: iniziano i lavori per eliminare il legno accumulato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono iniziati questa mattina i lavori per la rimozione del legname accumulatosi contro i piloni del Ponte della Bastia, sul fiume Reno, nel tratto tra i Comuni di Conselice, in provincia di Ravenna, e di Argenta, in provincia di Ferrara. L’operazione, che dovrebbe concludersi domani, domenica 25 febbraio, è propedeutica al corretto scorrimento delle acque: proprio il Reno, e i canali a lui connessi, erano stati tra i principali ‘colpevoli’ degli allagamenti dello scorso maggio, quando gran parte dell’Emilia-Romagna era stata colpita da una violenta alluvione.

L’intervento, come scrive la Dire, è arrivato dopo il sollecito dei due Comuni interessati su segnalazione di numerosi cittadini. Così l’Anas, insieme alla Regione Emilia-Romagna, è entrata in azione, anche in vista del maltempo e le piogge previsti per i prossimi giorni.