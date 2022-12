Pulizie green negli ospedali, Rekeep testa Protocollo

Pulire e sanificare le strutture sanitarie in maniera più sostenibile, ma senza rinunciare alla sicurezza. E' la sfida di Rekeep che con il laboratorio di microbiologia del dipartimento di Scienze chimiche dell'Università di Ferrara ha messo a punto un nuovo protocollo di pulizia denominato Lca 'Green'.

Realizzato nel cantiere pilota dell'Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola (Bologna), il nuovo protocollo, oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Sustainability, è stato testato ponendo a confronto nuove modalità di erogazione del servizio di pulizie in ambito ospedaliero secondo i nuovi criteri ambientali minimi nelle diverse aree caratterizzate da rischio di contaminazione (dagli ambulatori medici, alle camere di degenza, passando per i bagni e le aree comuni) rispetto alle modalità tradizionali.

Grazie al nuovo protocollo green, il 'costo ambientale' per la pulizia di un metro quadrato di superfice ospedaliera risulta di 300 grammi di CO2 in un anno, mentre per pulire la stessa superfice con le tecniche tradizionali si genererebbero 468 grammi di CO2.

"Il nostro Gruppo sta da tempo portando avanti quella che chiamiamo una 'twin transition', una doppia transizione, ecologica e digitale, con l'obiettivo di migliorare i nostri processi e, soprattutto quelli dei nostri clienti. Una transizione che ci vede impegnati su vari progetti che vanno dalle soluzioni per incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei servizi in ambito sanitario, a piattaforme capaci di migliorare i processi di gestione delle nostre città", spiega Claudio Levorato, presidente di Rekeep.

"Il protocollo che abbiamo sperimentato si inserisce in questo percorso fornendo un contributo innovativo nel settore delle pulizie che, ad un primo sguardo, sembrerebbe lontano dal poter offrire un apporto concreto e significativo in termini ambientali", conclude.