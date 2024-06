Perde la testa per i punti patente: parapiglia in caserma

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Urla e aggressione alla caserma di Medicina. Motivo? Quando un 53enne italiano ha ricevuto un avviso della Motorizzazione Civile e si è recato dai Carabinieri, in via Aurelio Saffi, ha scoperto che si trattava della notifica per il provvedimento amministrativo dei “punti esauriti” relativi alla patente di guida, ha perso la testa.

Dapprima ha danneggiato un monitor, poi ha aggredito due militari che tentavano di tranquillizzarlo. I colleghi, richiamati dal caos, sono quindi intervenuti e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato i Carabinieri aggrediti al Pronto Soccorso: sono stati dimessi con prognosi di tre giorni. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 53enne è stato trattenuto in camera di sicurezza. In sede di giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il 53enne è stato rimesso in libertà.