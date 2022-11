Malore durante le riprese del film: Pupi Avati ricoverato al Sant'Orsola

Dolore al petto, poi il ricovero in ospedale per il regista bolognese Pupi Avati. Il malore cardiaco si è manifestato durante la lavorazione a Bologna del suo nuovo film, 'La quattordicesima domenica'.

Come conferma il fratello di Pupi, Antonio ad AdnKronos "Noi fratelli Avati siamo purtroppo cardiopatici, reduci da infarti, mi sono preoccupato e sono andato all'ospedale Sant'Orsola per farlo visitare. Per fortuna la cosa si è risolta in un lieve scompenso cardiaco e adesso è sotto osservazione, non è in terapia intensiva. E' una cosa - dice il fratello del regista - che si dovrebbe risolvere, mi auguro, all'inizio della prossima settimana, toccando ferro si sta risolvendo molto bene. Nonostante l'età e nonostante i precedenti non è stata così grave".

Pupi, al secolo Giuseppe, ha compiuto ieri, 3 novembre, 84 anni. Il 29 scorso, è stato insignito del premio Confartigianato Cultura all'Archiginnasio.