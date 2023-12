Qualità della vita: ecco perchè Bologna ha guadagnato il secondo posto

Secondo posto per Bologna nella classifica relativa alla qualità della vita delle province italiane del 2023 de Il Sole 24 Ore. Dopo il primo posto nell’edizione del 2022, il quotidiano milanese ha confermato le qualità della Dotta, prima staccata nella categoria “Demografia, salute e società” grazie soprattutto dagli ineguagliati livelli di istruzione. Sulle 107 province italiane totali, completano il podio Udine, per la prima volta sul gradino più alto, e Trento, terza in classifica.

I dati illustrano il perchè del secondo posto di Bologna

Nella classifica finale del 2023, come detto, l’indicatore più positivo per Bologna è quello relativo a “Demografia, salute e società”. Bene anche le categorie “Ricchezza e consumi” (3° posto), “Affari e lavoro” (3° posto) e “Ambiente e servizi” (8° posto). Negativo invece il saldo nella categoria “Giustizia e sicurezza”: Bologna si classifica alla 101^ posizione, con un balzo indietro di ben sei posizioni. I reati contro la persona sono i più denunciati: tra questi, il reato di ‘percosse’ è il più denunciato (50,9 denunce ogni 100mila abitanti).

Piccola frenata nell’indice relativo alle start up innovative (-12,2%), così come sul numero di librerie ogni 100mila abitanti (-3,5%). Positivo il saldo sull’ambiente, dove spiccano le percentuali di piste ciclabili ogni cento abitanti (+34,3%).

L’indagine

In generale, la fotografia che l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore restituisce è quella di un paese sempre più diviso. Dal Pil pro capite ai livelli di istruzione, dall’energia all’inflazione, dai progetti del Pnrr alle farmacie, dall’obesità al gender pay gap: la maggioranza dei dati – tutti provenienti da fonti affidabili come il Ministero dell’Interno e quello della Giustizia, l’Istat, l’Inps e la Banca d’Italia – delle sei categorie analizzate (“Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Demografia e società”, “Ambiente e servizi”, “Giustizia e sicurezza”, “Cultura e tempo libero”) raccontano di una frattura sempre più profonda tra il Nord e il Sud. Non è un caso che le ultime quaranta posizioni siano una concentrazione di province del Mezzogiorno: maglia nera per Foggia (107^ posizione), poi Caltanissetta (106^) e Napoli (105^). La regione peggio classificata è la Calabria, dove la posizione più alta è raggiunta dalla provincia di Catanzaro, al 91° posto.

