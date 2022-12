Qualità della vita, indagine Sole 24 ore: Bologna torna in pole position

Bologna è la città italiana dove si vive meglio. Lo certifica la 33ª indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore 2022. A seguire, dopo la città felsinea sul podio troviamo Bolzano e Firenze.

Il risultato dell'indagine di questo anno porta dunque nuovamente in vetta la città delle Due Torri, che invece nel 2021 aveva perso il primato, scivolando dal primo posto ottenuto nella classifica del 2020 al sesto . Una caduta in picchiata.

Nella classifica generale della storica indagine che viene pubblicata ogni anno dal 1990 è la quinta medaglia d’oro conquistata oggi dal capoluogo emiliano (dopo quelle del 2000, 2004, 2011 e 2020).

Il mese scorso pure l'indagine analoga edita da ItaliaOggi vedeva Bologna sul podio della classifica traccita dal quotidiano economico, assegnandole la medaglia di bronzo (vale a dire una posizione più in alto rispetto alla edizione precedente, che vedeva invece la città turrita solo al quarto posto).

La nostra città metropolitana fa dunque brillare l’Emilia, che rafforza in generale le proprie performance in chiave positiva. Tra le prime dieci città dove la qualità della vita è migliore infatti troviamo anche Parma (9° posto), a breve distanza c'è poi un'altra provincia emiliana, Reggio Emilia (13°).

Gettando invece lo sguardo oltre la classifica generale, troviamo primeggiare altre province più piccole, spesso benestanti, a discapito invece delle aree più grandi e popolate. Ad esempio nella graduatoria tematica «Ricchezza e consumi», arricchita quest’anno da due indici che misurano l’inflazione, Bologna - che pur si piazza ad un lusinghiero secondo posto - viene superata da Belluno . Bologna conquista la vetta anche nell'area «Demografia, salute e società», trainata dai parametri che misurano i livelli di istruzione, ed è qui seguita dalla confinante Modena, che conquista dunque l'argento.

Performance migliore e peggiore Bologna (Classifica Sole 24 ore 2022)

Quale la performance migliore e peggiore per il capoluogo felsineo nell'indagine del Sole 24 ore? Ottimo il risultato sull'istruzione: le persone con almeno il diploma (tra i 25 e i 64 anni) sono il 75,7% (Istat 2021). Dato che frutta il primo posto alla nostra città nella classifica tematica.

Non va altrettanto bene se guardiamo invece all'indice di criminalità. Bologna infatti sprofonda al 104° della classifica se guardiamo al numero di delitti denunciati, che ammontano a 4.978 (Denunce ogni 100mila abitanti - Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)

Aree tematiche, come va Bologna nei diversi ambiti? Tabelle settore per settore:

Nota metodologica

L’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990:

ricchezza e consumi;

affari e lavoro;

ambiente e servizi;

demografia, società e salute;

giustizia e sicurezza;

cultura e tempo libero.

L’aumento da 42 a 90 indicatori, proposto già dal 2019, consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macro-categorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all’altro (1/90). Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

L’indagine della Qualità della vita, pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Alcuni parametri, però, sono aggiornati al 2022 (a metà anno, se non addirittura a novembre) con l’obiettivo di tenere conto degli effetti dei grandi eventi che hanno scandito l’anno in corso. In alcuni ambiti, infatti, le performance dell’anno scorso sarebbero risultate superate dai fatti e avrebbero restituito una fotografia ormai invecchiata rispetto all’attualità. Negli ultimi mesi tre grandi shock hanno colpito la popolazione: l’inflazione, il caro energia e la guerra in Ucraina. Così, nell’indagine di quest’anno si contano ben 34 indicatori su 90 riferiti al 2022.

Nell’indagine sono presenti una decina di “indici sintetici” pubblicati nel corso dell’anno, che a loro volta aggregano più parametri in modo tematico, elaborati da istituti terzi o direttamente dal Sole 24 Ore. Tra questi, ad esempio, l’Indice di sportività di PtsClas, Ecosistema urbano di Legambiente (da cui è estratto anche l’indice della qualità dell’aria), l’IcityRank di Fpa e i “nuovi” indici elaborati dal Sole 24 Ore (l’indice del clima e gli indici della Qualità della vita di bambini, giovani e anziani e delle donne).