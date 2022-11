Qualità vita - classifica ItaliaOggi: Bologna sul podio, l'istruzione il punto di forza

Bologna sul podio della classifica annuale del quotidiano economico ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), giunta alla 24ª edizione, che indaga la qualità della vita nelle città del Belpaese. Il capoluogo emiliano - che si piazza al terzo posto - guadagna così una posizione rispetto alla scorsa edizioni (era quarta).

Diverso era invece il risultato totalizzato dalla città felsinea nella classifica sulla "Qualità della vita" tracciata dal Sole 24 Ore a fine dello scorso anno: qui Bologna perdeva il primato raggiunto l'anno precedente, cadendo in picchiata e scivolando di diverse posizioni ( sesto per l'anno 2021).

Istruzione, punto di forza del capoluogo emiliano. Precipita invece sul Sistema salute

Lo studio di ItaliaOggi oltre alla classifica generale, che ordina le città per qualità della vita, traccia altre classifiche parziali che rispondono alle 9 dimensioni lungo le quali si snoda l'analisi. I comparti presi in esame dallo studio sono: affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; popolazione; reati e sicurezza; reddito e ricchezza; sistema salute, sicurezza sociale, tempo libero e turismo.

Se nella classifica Bologna guadagna il bronzo, per quanto riguarda invece il comparto 'Istruzione e formazione' non conosce rivali. Si piazza infatti in vetta alla classifica parziale, seguita da Trieste e Trento.

Bologna guadagna il podio anche nella classifica parziale che indaga 'Reddito e ricchezze' concentrate sulla popolazione: qui si piazza in seconda posizione dopo Milano e prima di Monza - Brianza.

Seconda Bologna anche nella classifica 'Affari&Lavoro', che indaga i tassi di occupazione e disoccupazione sulla popolazione locale. La città felsinea in questo comparto resta stabile, rispetto alle scorse edizioni. E' preceduta da Bolzano e seguita da Pordenone.

Non va così bene però in tutti gli ambiti. Sprofonda il capoluogo emiliano per quanto riguarda il Sistema Salute: piomba dal 32 posto del 2021 al poco lusinghiero 61° del 2022 . Solo il 27°posto per il comparto Tempo libero e turismo per la città delle Torri.

In ambito Sicurezza sociale ci piazziamo a metà classifica circa, ovvero in 46ma posizione (Bologna era al 101° posto nel 2021)

Dove si vive meglio in Italia secondo la classifica di ItaliaOggi 2022

Compagne di podio della città turrita sono Trento - prima in classifica - seguita da Bolzano. A scendere ci sono poi: Firenze, che scala due posti, conquistando la quarta posizione e Milano, che si mantiene stabile al quinto. E ancora troviamo Siena, che fa un bel balzo dalla 12ª alla sesta posizione in classifica, mentre Parma, prima lo scorso anno, scivola alla settima casella della classifica generale.

A concludere la tot-ten, ci sono: Pordenone (8 ° posto), Trieste e un'altra città emiliana (la terza nella top ten), ovvero Modena, che si piazza sul decimo gradino.

Dove si vive peggio? Le città sul fondo della classifica di ItaliaOggi

Al fondo della classifica, invece, troviamo i “soliti noti” che si muovono su e giù senza grandi scossoni: subito sopra Crotone c'è in discesa Siracusa (106 da 104), poi Caltanissetta (105 da 101), e in lieve risalita Napoli (104 da 106).