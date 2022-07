Quarta dose vaccino anti-covid: partiti 5.000 sms ai fragili

Buona la adesione alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-covid, con la platea allargata agli over 60. Come rende noto Ausl Bologna, oggi, giovedì 14 luglio, alle ore 17 si registrano 3.414 prenotazioni sul territorio, di cui 1.397 prenotazioni di 60-69enni, 1.598 di 70-79enni e 419 di over80.

Oggi, inoltre, sono partiti i primi 5000 sms per la chiamata attiva alla quarta dose dei 12-59enni fragili, con una prima risposta del 10% di prenotati in poche ore: "Cliccando sul link riportato nell'sms, questo target potrà prenotare direttamente l’appuntamento ne llo stesso modo con cui ha prenotato le vaccinazioni anticovid nelle precedenti fasi della campagna vaccinale", informa Ausl.

"Questa non è una corsa ai vaccini perché è ben diversa rispetto al passato - ha detto oggi ai cronisti Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna - E' un modo per sostenere la copertura adeguata per le persone più fragili. In questo momento abbiamo una fiammata, ma non è una corsa vera ai vaccini. Non c'è bisogno di prenotarsi oggi per domani". Semmai, ci sono "molte persone che devono andare in vacanza e che ora vogliono fare la vaccinazione. Ma questa è una questione personale", sottolinea Pandolfi. In questo momento anche a Bologna "il virus sta circolando e molte persone sono state contagiate".

Contagi in città

1.650 i nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 303 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, mentre per 1347 sono in corso le indagini epidemiologiche. Tutti i casi sono sporadici. Nessun caso importato da altra regione, nè dall’estero.

(Hub vaccinale - foto archivio)