San Donato insicuro? Locascio non ci sta: “Qui anche i bambini crescono liberi” | VIDEO

Un giro per San Donato con Adriana Locascio, presidente del quartiere San Donato-San Vitale, dopo alcune segnalazione ricevute dalla zona, che lamentavano la presenza di un gruppo di spacciatori in via Eleonora Duse. Il gruppo di malviventi, secondo qualche residente , sarebbe una presenza fissa nell’aiuola che funge da spartitraffico, avvicinando i ragazzi (anche i più giovani) per offrire loro le sostanze stupefacenti e sporcando il giardinetto e le panchine con rifiuti e scarti di cibo.