'Qudrilatero dello spaccio', in via Malvasia si gioca la carta della riqualificazione

Si parte con la riqualificazione in via Malvsasia, al centro del quadrilatero dello spaccio, anche a fine anno teatro di blitz di polizia, per la fervente attività di smercio di sostanze stupefacenti. Il piano di recupero della zona è stato presentato stamane dal sindaco Matteo Lepore. Prevede un investimento di sette milioni di euro, tra spazi pubblici e condomini Acer.

RIqualificazione via Malvasia, le principali opere

Per cominciare, verrà abbattuta la ex palestra che domina una delle corti interne del complesso abitativo, che lo stesso Lepore definisce un "monumento all'abbandono": al posto della palestra, chiusa da molti anni, sorgerà un centro polifunzionale dedicato alle esigenze dei residenti dei circa 500 alloggi di edilizia popolare. Attorno, sorgerà invece un parco, un "luogo aperto a tutti, dove vivere, non solo dove trovare rifugio", come evidenzia il sindaco. E visto che la zona ha anche un problema di topi, si dovrà intervenire anche sul sistema fognario e sarà per questo necessario abbattere 72 alberi, che saranno poi sostituiti.

Via Malvasia, obiettivo sicurezza: ecco come

L'obiettivo primario dell'amministrazione è dare ai residenti una risposta in termini di vivibilità ai gravi problemi di sicurezza che hanno interessato la zona diventata 'bazar' dello spaccio, anche migliorando l'illuminazione e permettendo un migliore accesso a mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

A breve, ricorda poi il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani, partirà anche un servizio di portierato di comunità. "Qui- sottolinea ancora Lepore- si è svolta una delle più grandi operazioni anti-droga degli ultimi anni e le segnalazioni dei cittadini sono state fondamentali. I cittadini avevano ragione ad essere preoccupati e a protestare perchè avevano gli spacciatori nelle cantine. Ora è arrivato il momento di intervenire, ripristinando anche la dignità di questi luoghi".

Interventi case popolari

Nel pacchetto degli interventi ci sono anche due milioni di euro investiti da Acer sulla riqualificazione dei caseggiati. "Acer è impegnata attivamente in questo piano- dice il presidente Alessandro Alberani- con una serie di lavori legati alla rigenerazione urbana voluta dalla Regione: infissi capotto e rete fognaria". Questi interventi, assicura il numero uno Acer, "porteranno ad una completa riqualificazione del quadrilatero Malvasia-Pier De Crescenzi-Casarini-dello Scalo, con case popolari più belle e nuove". I tempi di attuazione dovrebbero portare ad una conclusione delle opere nel 2023, "Covid e materiali permettendo".

(foto di repertorio)