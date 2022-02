In palestra con QueerFit, spogliatoi neutri e tessera alias: "Non solo trans, qui ogni persona è se stessa" | VIDEO

Il progetto pilota di Gruppo Trans, Uisp e Fondazione Innovazione Urbana in Cirenaica: è il primo corso di fitness che punta, tramite la promozione della salute e del benessere psicofisico a contrastare l'emarginazione sociale delle persone transgender, intersex e non binarie attraverso lo sport

Un corso di fitness organizzato da persone transgender per persone transgender (e non solo) per promuovere la salute e il benessere psicofisico di tutte le persone non binarie, queer, trans* e intersex riavvicinandole alla pratica sportiva.

È QueerFit, il progetto di Gruppo Trans Bologna, in co-progettazione con Uisp e Palestra Orizzonte Benessere, sostenuto dalla Scuola di Azioni Collettive di Fondazione per l’Innovazione Urbana. QueerFit – come si legge nel manifesto – fonda le proprie radici nella bodypositivity, per invitare ad accettare, valorizzare e amare il proprio corpo, ma anche quello degli altri, intravedendo nella pratica sportiva un mezzo per educare al rispetto delle reciproche differenze.

"Vogliamo combattere lo stigma rimettendo al centro le nostre vite e ampliando le nostre narrazioni. Vogliamo esistere nel mondo dello sport e decostruire l’immaginario che ci vede ancora relegatə ai margini della società. Abbiamo pensato questo corso per incoraggiare le persone ad abbracciare la propria visibilità trans creando nuove reti di relazioni e sviluppare senso di appartenenza alla comunità, in un'ottica di empowerment".

Come funziona

QueerFit è un corso gratuito di un’ora a settimana tenuto da personal trainer di comunità che incorpora fondamenti di tonificazione funzionale e ginnastica aerobica a esercizi da svolgere a corpo libero a terra con il tappetino, per gambe, glutei e addominali.

Si può partecipare prenotando direttamente sul sito e si accede solo presentando all’ingresso il Green Pass. In palestra per l'accoglienza c'è un peer operator di Gruppo Trans APS che indicherà gli spogliatoi, rigorosamente senza distinzione di genere, che accompagnerà in sala e presenterà alle altre persone.

Tesseramento Alias

Per partecipare è necessario fare la tessera Uisp (12 euro un anno) che garantisce la copertura assicurativa da eventuali infortuni e permette anche la carriera Alias, ovvero una soluzione che permette alle persone transgender e non binarie di tesserarsi con il proprio nome di elezione al posto di quello anagrafico, qualora la persona non si identifichi con esso o sia in attesa della rettifica anagrafica.

Per ottenere il tesseramento alias di Uisp non è necessario presentare alcuna certificazione patologizzante, basta presentare l’apposito modulo di richiesta compilato. Il proprio nome di elezione sarà utilizzabile nello svolgimento di tutte le attività di Uisp e garantirà tutte le coperture assicurative previste per gli associati, nonché la possibilità di praticare attività sportiva in squadre che rispecchino il genere percepito della persona. Inoltre è necessaria anche la tessera annuale soci di Gruppo Trans APS (10 euro) e un certificato medico sportivo.