Bolognesi favorevoli alla città 30? L'opposizione non ci crede: "Facciamo il referendum"

Il risultati del questionario sull Città 30 proposto dal Comune ai bolognesi dimostrerebbero la disponibilità a cambiare le proprie abitudini, seppur con il timore delle multe. Una vera rivoluzione del traffico, già avviata a giugno, ma che verrà applicata di fatto dal 1° gennaio 2024, quando scatteranno anche le sanzioni. Intanto il centro città affronta i problemi collegati alla chiusura dell'area delle due torri, mentre sul tavolo dell'amministrazione comunale c'è anche l'allargamento della pedonalizzazione, attualmente limitata tra via Rizzoli, via San Vitale e via Zamboni.

Non sono convinti del responso le opposizioni, da sempre contrarie al provvedimento di riduzione generalizzata della velocità. E 'come un sol uomo' chiedono il referendum.

"Siamo convinti del contrario"

“Lepore sostiene che la maggioranza dei bolognesi sarebbero a favore della città 30. Noi siamo convinti del contrario. Se è così sicuro della sua posizione, ci chiediamo perché continui a evitare di permettere ai Bolognesi di dire chiaramente la loro - dichiarano Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in consiglio comunale, e Cristiano Di Martino segretario cittadino del Carroccio - Non sono certo questionari autoreferenziali e posti in modo tale da portare alle risposte volute che possono rappresentare in maniera certa la volontà dei cittadini. Esiste strumento, il referendum, che come Lega proponiamo dall’inizio, che permette di recepire in maniera chiara quella che è la volontà dei cittadini. se Lepore è così convinto che la maggioranza dei bolognesi sia a favore della città 30, dovrebbe essere tranquillo sul risultato referendario. Chiediamo che sia indetta una consultazione popolare il prima possibile, perché i bolognesi possano realmente dire la loro e decidere su questa misura che andrà a impattare strutturalmente sulla mobilità di Bologna”.

"Poco credibile"

Per Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, il questionario "è malposto e, pertanto, inattendibile. Non viene mai chiesto 'sei a favore o meno della città 30?'. La modalità con cui sono poste le domande e forniti i dati, tutti senza nome e cognome, è quindi fallace. Affermare che il 70% dei cittadini è a favore della Città 30 è quindi un dato poco credibile oltre che irreale. Sono sempre di più i cittadini anche si sono schierati contrariamente alla Città 30, come dimostrano le oltre 7000 firme raccolte da Fratelli d’Italia, queste sì contro il provvedimento. Se le stanno inventando tutte pur di giustificare questa scelta scellerata, che peggiorerà la viabilità, farà aumentare le multe ed inquinerà di più".

"Situazione della Garisenda come pretesto”

"E' una grande farsa, se davvero l’amministrazione avesse voluto coinvolgere la cittadinanza in maniera democratica perché non procedere con un vero e proprio referendum? - chiede il consigliere comunale leghista, Giulio Venturi - Un conto infatti è il risultato elettorale di due anni fa, un altro porre un quesito preciso ovvero 'siete favorevoli alla città 30 generalizzata a Bologna?, si o no'.

Siamo profondamente contrari come sempre sostenuto a questa decisione infausta, sia per il contenuto sia per le modalità della scelta. L’impatto sulla città in termini di sanzioni sarà drammatico mentre la sicurezza si aumenterebbe solo con più pattuglie di agenti della polizia locale in strada a far rispettare gli attuali limiti”.

“Qualora dovesse venire chiusa al traffico anche Strada Maggiore questa scelta avrà profonde ricadute su commercio, viabilità e sulla vita di tanti residenti del centro storico - continua Venturi - Fino a che punto il Comune vorrà spingersi e portare alla desertificazione una parte fondamentale della città una volta abitata da bolognesi ed oggi sempre più in mano al turismo per colpa delle scelte scellerate del Sindaco? Perché non eliminare solo gli autobus di grandi dimensioni sostituendoli con navette leggere elettriche e lasciare il traffico invariato per chi oggi è in possesso di regolare pass? Non siamo assolutamente d’accordo con questa decisione che, se presa, rischierà di essere l’ennesima tegola in testa di una città già pesantemente vessata da città 30, tram e Passante oltre che gli infiniti cantieri che si protraggono per mesi. Sarebbe sicuramente il caso che prima di fare certi proclami Lepore avesse dati oggettivi su cui basarsi e che dimostrino l’effettivo rischio di staticità delle torri. Tutto questo ad oggi non ci risulta ma il Sindaco non aspetta altro che pedonalizzare ed utilizzare la situazione della Garisenda come pretesto”.

Forza Italia presenta ricorso a Mattarella

“Incompetenza ed eccesso di potere” per Angelo Scavone, coordinatore cittadino di Forza Italia, che ha annunciato un ricorso straordinario contro la delibera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora c’è da raccogliere le firme, tra le quali spuntano già i nomi di Alberto Zanni, Costanza Bendinelli e Giovanni Crociani. Scavone ha lanciato la proposta di fornire assistenza legale gratuita a tutti gli automobilisti che vorranno impugnare le multe ricevute per eccesso di velocità in seguito all’entrata in vigore effettiva dei limiti della Città 30.