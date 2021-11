'Questo non è amore', torna l'iniziativa della polizia contro la violenza di genere | VIDEO

Da inizio anno a fine ottobre nel Bolognese 30 ammonimenti per stalking e violenza domestica

La dirigente della sezione anticrimine della Questura di Bologna, Silvia Gentilini, fa il punto con la stampa in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre. Da inizio anno a fine ottobre nel Bolognese 30 ammonimenti per stalking e violenza domestica.