Liti e possesso di droga: il Questore chiude un altro locale

Gli accertamenti effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa il Questore di Bologna hanno portato alla sospensione della licenza per 15 giorni di un bar in via di Corticella, dalla data di notifica del provvedimento, eseguita nella giornata di ieri, 8 marzo.

Durante un controllo effettuato il 2 marzo 2023, sono state identificare quattro persone risultate tutte gravate da pregiudizi di Polizia, rinvenendo della sostanza stupefacente del tipo hashish, rende noto la Questura di Bologna,

Nel mese di dicembre personale delle volanti era intervenuto nel locale per una lite tra alcuni clienti. In quella occasione sono stati sottoposti a controllo le persone coinvolte, alcune delle quali risultavano gravate da precedenti di Polizia.

Sempre per ordine del Questore di Bologna, Isabella Fusiello, ieri è stata chiusa la discoteca Matis, in via Rotta. Negli ultimi mesi, sono stati effettuati vari interventi da parte delle volanti per liti ed aggressioni.

Diversi i locali chiusi

Alla fine di febbraio, era stato chiuso un pub di Castel San Pietro perchè considerato ritrovo di persone con precedenti.

Venerdì 10 febbraio, è stato il Comune a revocare a tre bar in via Matteotti, via Amendola e via Tibaldi, l’avvio del procedimento per il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a causa delle violazioni riscontrate dalle forze dell’ordine per eventi contrari all’ordine e alla sicurezza pubblica, oltre a fenomeni di degrado urbano che avevano portato in passato a diversi periodi di sospensione delle attività: per 30 giorni, dopo il rinvenimento da parte degli agenti di polizia di diversi grammi di Hashish nascosti in una zuccheriera, nel contenitore dei rifiuti e vicino alla saracinesca, e ancora l'arrestato di uno spacciatore.

Altre chiusure in provincia, a Molinella e ancora a Castel San Pietro dove l'ultimo episodio, una rissa ha fatto scattare l'ennesimo intervento dei carabinieri e quindi la decisione del sindaco ddi revocare a tempo indeterminato la licenza all'esercizio.