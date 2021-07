Saragozza: "Base per attività illecite", sigilli al residence

Il Questore di Bologna, Gianfranco Bernabei , ha disposto la sospensione della licenza del "Residence Porta Saragozza, di via Turati.

Nell’ambito dell’attività di indagine svolta dalla locale Squadra Mobile è emerso che all’interno della struttura venivano ospitati soggetti pregiudicati che la utilizzavano, così, come base per le loro attività illecite. Infatti, il 23 giugno scorso, i poliziotti avevano identificato un ospite, cittadino magrebino gravato da pregiudizi per spaccio, che alloggiava all’interno del residence, senza che la sua presenza fosse stata regolarmente registrata e comunicata all’Autorità di P.S.

La risposta sono stati i sigilli "al fine di garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini", come rende noto la questura di Bologna.

Ieri, 6 luglio, è stata la volta di un bar in via Matteotti: nel corso di diversi controlli, la Polizia aveva accertato che il locale era frequentato da soggetti pregiudicati che abusavano di alcolici determinando anche violente liti.