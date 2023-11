Intervista a Isabella Fusiello, che lascia Bologna: da questore a prefetto, ecco la Bologna che lascia

Si chiama Antonio Sbordone il nuovo questore di Bologna a partire dal prossimo 20 novembre. Lasciando la città di Padova prenderà il posto di Isabella Fusiello, che dopo due anni nella nostra città (il suo insediamento è dell'ottobre del 2021) partirà per Macerata, dove sarà prefetto: la notizia del cambio della guardia era nell'aria e solo qualche giorno fa le avevamo chieso un bilancio dell'operato anche in luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato alcuni quartieri e zone in particolare. Senza contare la delicata situazione legata alle tensioni derivanti dal conflitto mediorientale. Ecco quindi l'intervista dei saluti.

Bologna città sicura? Secondo Isabella Fusiello classifiche e dati che ridisegnano la geografia in base al tasso di criminalità vanno presi con le pinze e analizzati anche in luce di fattori determinanti e spesso taciuti. Il fatto dunque che la nostra città la si possa trovare sulla vetta (vedi l'ultima de Il Sole 24 Ore) è un fatto che va approfondito, così come i dati vanno visti da diverse prospettive: "La mia interpretazione è diversa. Vuol dire che intanto c'è una maggiore fiducia da parte dei cittadini, che sporgono denuncia in qualsiasi situazione, dai reati meno gravi a quelli più importanti: dai furti di bicicletta ai danneggiamenti, fino alle violenze. E se sì, si verificano dei reati, è anche vero che esiste una pronta risposta da parte della Polizia dello Stato. Dunque è chiaro che con il numero delle denunce cresce la curva delle statistiche, ma va dato uno sguardo anche al numero degli arresti: la presenza costante delle pattuglie sul territorio porta a interventi tempestivi e all'individuazione dei responsabili. Faccio un esempio. Quello dei tre episodi gravi di violenza sessuale subiti da altrettante giovani donne: gli autori sono stati individuati grazie alla pronta risposta delle forze dell'ordine. Se sul territorio ci siamo e diamo una iniezione di fiducia ai cittadini, è chiaro che di rimando ci tornano indietro tutte quelle situazioni di illegalità che poi troviamo nelle classifiche. Non potendo e non volendo fare dei paragoni con altre città, posso dire che a Bologna c'è un standard buono di sicurezza".

E nelle zone più a rischio come Piazza dei Martiri, Piazza XX Settembre e Bolognina i presidi servono e stanno dando i loro buoni risultati: "La presenza fissa di un presidio, penso soprattutto a Piazza XX Settembre che in questi giorni è stata teatro di alcuni episodi anche gravi, ha comportato interventi immediati mentre i fatti si stavano svolgendo. Se ci siamo e l'intervento è immediato il reato c'è, ma c'è anche una risposta pronta che ha portato ultimamente a diversi arresti".

Locali e bar che non chiedono la carta di identità e servono drink anche ai ragazzini: sono stati diversi i provvedimenti negli ultimi tempi. Perché tanta attenzione a questa problematica? "Accanto al problema oramai tristemente noto, attuale e preoccupante del largo consumo di droga da parte dei minori, c'è anche il tema dell'alcol e della responsabilità di chi l'alcol lo vende. Negli ultimi tempi ho dovuto riprendere alcuni esercenti non particolarmente responsabili nel verificare l'età di chi chiede birra, vino e superalcolici. Siamo andati a chiuderli e sottoporli a provvedimenti severi per far capire che anche loro sono responsabili dell'incolumità non solo dei loro clienti, ma anche della comunità perché la somministrazione va interrotta se al bancone ci sono minori così come se ci sono persone già abbastanza alterate dal punto di vista alcolemico".

Azioni anti-terrorismo: siti attenzionati anche a Bologna

Con la guerra fra Israele e Hamas in Italia e in Europa è tornata l'allerta terrorismo. A Bologna qual è la situazione? "Oggi effettivamente c'è un'ulteriore sensibilità da parte delle autorità deputate a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e diversi siti che vengono vigilati attentamente. Non riferisco quali sono per ragioni di riservatezza, ma ce ne sono diversi a Bologna: c'è stato anche un aumento anche delle pattuglie della Polizia di Stato della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri".