Spaccio e degrado in zona stazione, il questore: "Denunciate sempre" | VIDEO

Tra chi è tentato di farsi giustizia da solo e chi spera nelle iniziative che coinvolgano la cittadinanza, tutti, esercenti e residente sono concordi nel chiedere un presidio fisso, un'auto delle forze dell'ordine come "dissuasore" contro spaccio e episodi di criminalità in zona stazione.

Questa mattina il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha risposto alle segnalazioni di residenti ed esercenti della zona stazione, andandoli a incontrare nella Galleria 2 agosto.

"Sono stato aggredito, ma non ho fatto denuncia" dice Manuel Amadesi, responsabile di alcuni locali all'interno della galleria "mi hanno messo 7 punti, aspetto di incontrarlo" per fare altrettanto, in poche parole.

"La denuncia va sempre fatta - risponde il questore - poichè potrebbe non essere responsabile di un unico episodio, altrimenti siamo allo stato barbaro" e invita ancora una volta i cittadini ad essere "presidio" quindi a segnalare.

Lo spaccio "si vede a occhio nudo" dice a Bologna Today la titolare di una valigeria, problemi anche per l'impiegata di una sede regionale Inail che chiede maggiori controlli. "Ci aiuti a togliere le panchine alle fermate dell'autobus" dice un altro signore "ci si siedono solo gli spacciatori".

Per il titolare della libreria è giusto fare inziative culturali e coinvolgere la cittadinanza, ma "ci sono problemi titpici di una stazione, se stai 10-15 giorni fermo, tutto quello che hai fatto lo perdi".