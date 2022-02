Intervista | Sicurezza in città, il questore Fusiello: "Non sempre è un problema di polizia e vi spiego perchè"

"La collaborazione dei cittadini è fondamentale". Lo rimarca spesso il questore di Bologna, Isabella Fusiello, quando si parla di sicurezza in città. E lo ha sottolineato anche a Bologna Today che l'ha intervistata: "Abbiamo bisogno della polizia e dei carabinieri, è un refrain, non possiamo chiedere in ogni situazione la presenza delle forze dell'ordine, non saremmo più in democrazia, ecco perché chiedo sempre la partecipazione dei cittadini".

Come possono i cittadini coadiuvare il vostro lavoro?

"Con iniziative, culturali o sportive, per rendere sicuro anche solo un pezzettino del territorio. Le persone per bene così si riappropriano dei propri spazi".

Dal suo insediamento, lei si è impegnata nel rimpatrio degli immigrati irregolari che delinquono. Perche appare così complicato?

"Uno straniero irregolare può essere rimpatriato nel suo stato di appartenenza, se è identificato.Quando la polizia lo foto-segnala, viene identificato nel casellario giudiziario per verificare se ha precedenti sul nostro territorio. Quando parte, la procedura, questa è agevole se lo straniero dichiara la sua provenienza e se lo stato è collaborativo, ma se mente sul paese d'origine e ci svia, dobbiamo inviare il cartellino a uno stato che non lo identifica, o addirittura a più stati, nel frattempo continua a delinquere e passano gli anni...

Quando uno straniero deve essere rimpatriato viene portato al consolato del paese di appartenenza in Italia che emette il lasciapassare. Se ha molti precedenti, va chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria e se per qualche motivo c'è un diniego, la procedura si interrompe.

E' un sistema così complesso che porta alla percezione di impunità. Ho una precedente esperienza in materia di immigrazione, quindi anche se l'accompagnamento comporta portare a Bari uno straniero irregolare - poiché non in tutte le regioni ci sono i Cpr, Centri di permanenza per il rimpatrio - non è tempo perso, ma guadagnato perché la volante non lo troverà più in strada, non lo dovrà più portare in ufficio, non si dovrà celebrare il processo ecc. Preferisco perdere per qualche giorno quattro poliziotti, sempre se vogliamo lavorare seriamente e avere un obiettivo.

Ho parlato anche con il ministero per dare un linea al nostro ufficio, ma anche alla città. Il rappresentante di un'istituzione deve dare una risposta, è sempre stato il mio modo di lavorare, loro sono duri noi di più".

Parliamo della zona universitaria...

"Ne abbiamo rimpatriati, e quindi tolti dalla zona universitaria, 40, e non sono pochi. Gli esercenti lo hanno notato. Da Piazza Verdi e vie limitrofe negli ultimi tempi non sto più ricevendo esposti per la presenza di spacciatori, poi è chiaro che non spariscono..."

Per il questore Fusiello sarebbe necessaria anche una riqualificazione e una diversificazione degli esercizi della zona u: "Se c'è in prevalenza un certo tipo di esercizio pubblico, quello attirerà un certo tipo di clientela".

Lo spaccio è fiorente nonostante i numerosi sequestri...

"C'è una domanda forte, quindi l'offerta c'è. Ancora una volta, come mai anche i grandi ne fanno uso?"

Il problema non è solo il centro...

"In questi giorni c'è una percezione di insicurezza in zona Fossolo. Ho dato disposizione al dirigente del commissariato di aumentare i controlli. Anche la periferia è quindi oggetto di attenzione per capire anche che tipo di persone frequentano il quartiere. Staremo vicini ai cittadini".

Minori e reati: lei parla spesso anche dell'importanza delle famiglie. Cosa non va?

"Consideriamo la scuola, se si demolisce l'autorevolezza dell’insegnante, decade automaticamente anche quella dei genitori. Se una famiglia non dedica spazio di qualità ai figli, le situazioni si riverberano all'esterno. Come mai un ragazzino di 16 anni affronta un poliziotto? Probabilmente non ha la concezione dell'autorità e di cosa quella persona in divisa rappresenta.

Se un minore fuma cannabis a scuola, è un problema di polizia? A mio avviso è un problema culturale, ci si chiede perché un ragazzino consuma stupefacenti a quell'età? Una volta si iniziava al liceo, ora parlo delle medie, l'età media si è abbassata drasticamente..Gli stessi insegnati si chiedono che tipo di famiglia c'è dietro? Questo ovviamente comporterebbe impiegare altri docenti, personalità adeguate, un costo per lo stato, quindi diventa un problema di polizia.

A volte si parla di baby gang, ma, fino a quando non vengono identificati, io parlerei di gruppi di giovani, che stanno creando diversi problemi di sicurezza. Li stiamo affrontando, abbiamo messo su una squadra per capire chi sono e per fare i controlli. Se hanno alle spalle le famiglie e di che tipo. Quindi se è un problema di polizia o di servizi sociali che devono intervenire. Forse non si vuole affrontare il problema nella giusta dimensione".

Quindi è d'accordo con l'idea del prefetto di una sorta di stati generali sul disagio giovanile?

"Sì, bisognerebbe costituire una rete di diversi attori per analizzare quel fenomeno e dare almeno una parte di risposte".

Covid e reati: in base ai vostri dati sono cresciuti con la pandemia?

"Sono aumentati i furti, a macchia di leopardo. Molto frequenti sono le liti familiari, si tratta di italiani ma anche di famiglie straniere. Noi sappiamo che esiste una rete e a chi rivolgerci, spesso le donne straniere ritengono invece di essere sole. Sono loro stesse a minimizzare per evitare un'escalation di violenza. Se ci sono i figli è difficile che una madre vada via da casa".

Quindi è emergenza?

"No, l'emergenza c'è stata già, è diventato un fatto strutturale, ma anche in questo caso non si vuole affrontare il tema: ci sono stati aggravamenti di pena, reati specifici, ma perché il fenomeno non si argina? Perché un uomo ammazza la moglie e i figli poi si toglie la vita? Se ha una tale acrimonia, cos'ha nell'anima? Nessuno se lo chiede?. Quanti sono gli uomini che vivono questo disagio? La risposta è 'arrestiamo'. Ancora una volta, a mio avviso, servono le figure professionali, psichiatriche, si tratta di capire cosa c'è nel suo bagaglio per scatenare una violenza inconcepibile. Cosa ha vissuto in passato? E' frequentissimo, in tante famiglie, di tutti i ceti, ma a nessuno interessa analizzare il fenomeno, cerchiamo la soluzione con un altro reato o con un aumento di pena. I fatti dimostrano che non è la via giusta. Da fuori è facile giudicare, ma le dinamiche sono complesse, solitudine, disagio economico, figli.

No green pass nella polizia: vi mette in difficoltà?

"C'è una percentuale, ma non eccessiva, la polizia del resto è lo specchio della società, ma non ci sono problemi di gestione del personale".