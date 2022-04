Questura, chi è Roberto Della Rocca neo-Vicario del Questore Fusiello

A partire da ieri il Primo Dirigente della Polizia di Stato Roberto Della Rocca assume l’incarico di Vicario del Questore della Questura di Bologna.

Nato a Padova il 14 marzo del 1964, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, nel 1996 risulta vincitore del concorso per Funzionari della Polizia di Stato. Frequenta l’85° corso Funzionari di Polizia e nel settembre del 1996 viene assegnato alla Questura di Treviso dove dirige la D.I.G.O.S. per circa un anno. Successivamente continua a svolgere attività investigativa ricoprendo numerosi incarichi professionali nelle Squadre Mobili del nord-est italia. In particolare dal 1997 dirige la squadra mobile di Belluno e, dopo aver svolto dal 2002 al 2010 l’incarico di funzionario addetto alla sezione Criminalità diffusa, straniera e prostituzione presso la Squadra Mobile della Questura di Venezia, a partire dal 2010 dirige la Squadra Mobile prima a Treviso e poi a Verona. Nel 2015 viene promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e assume la direzione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale presso la Questura di Padova, dove permarrà sino al 2017, quando viene trasferito a Venezia con l’incarico di Capo di Gabinetto.

L’esperienza maturata dal Dirigente di Polizia nello svolgimento dell’attività professionale si è intrecciata con i numerosi impegni e incarichi svolti negli anni in ambito universitario, con particolare riferimento alle materie trattate nell’attività investigativa; numerose sono le collaborazioni con l’Università degli Studi di Padova, nella veste di Cultore della Materia, nell’ambito delle tematiche legate ai diritti umani, violenza di genere, tratta degli esseri umani e reati contro lo sfruttamento sessuale. l'impegno nello studio e approfondimento scientifico nelle medesime materie si è tradotto, inoltre, in numerose pubblicazioni e partecipazioni in veste di relatore a convegni e occasioni di formazione, anche a carattere internazionale.

Nel corso dell’ultimo anno, il 2 giugno 2021, Della Rocca ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.