Raccolta farmaci lavoratori Aeroporto: consegnati a Croce Rossa, partiranno per l'Ucraina | VIDEO

Oggi alla Croce Rossa sono stati consegnati i farmaci e altri beni di prima necessità raccolti da Aeroporto di Bologna e dai lavoratori dello scalo. I beni partiranno per l’Ucraina nei prossimi giorni.

La raccolta - 337 pezzi distribuiti in 7 scatoloni contenenti farmaci, salviettine, assorbenti igienici, garze, bende, disinfettanti e molto altro e donato sulla base di una lista condivisa dalla stessa associazione di volontariato - è stata resa possibile grazie all’impegno e solidarietà dei lavoratori del Marconi "che vogliamo ringraziare per aver aderito da subito con entusiasmo all’iniziativa coordinata dal Gestore aeroportuale" fa sapere il Marconi "l’iniziativa si aggiunge a quella già attivata da Aeroporto in collaborazione con la Caritas per trasferire in Ucraina cibo, acqua e altri beni di prima necessità che i passeggeri lasciano ai controlli di sicurezza e che normalmente vengono destinati alla Fondazione ANT".

(Video Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna)

