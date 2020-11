Presidio e raccolta firme per il bistrot di via Saragozza: "Disobbedienza civile" | VIDEO

Protesta con birre segnaposto davanti al bistrot Bonaccorsi di Porta Saragozza, il locale che aveva deciso di non rispettare la chiusura alle 18 imposta dal dpcm del Governo e che poi, dopo diverse sanzioni, è stato obbligato a chiudere alle 15 da un'ordinanza del sindaco di Bologna, Virginio Merola.

Così oggi più di 50 persone, non troppo distanziate e alcune senza mascherina, si sono ritrovate davanti al locale per ribadire la loro solidarietà al titolare e per lanciare una raccolta firme a favore della "Disobbedienza civile", indirizzata proprio al sindaco Merola. Una petizione promossa dal Comitato 2 maggio per chiedere che non siano sanzionati i locali che decidono di disobbedire.

"Non siamo negazionisti – dice dal palchetto tricolore Massimiliano Mazzanti, del Comitato 2 maggio –, ma in questo modo ci uccidete senza virus". "Io credo che con tutte le schifezze che sta facendo questo Governo dopo saranno loro i prigionieri in casa – afferma il titolare del bistrot, Giorgio Perna – perché se vogliono uscire a farsi una passeggiata da soli con le loro famiglie devono avere i guardaspalle".