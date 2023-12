I comitati e le associazioni della zona universitaria e del centro continuano la loro battaglia contro la vita notturna, il degrado e il sindaco Matteo Lepore. Oggi 5 dicembre, presso il Protocollo generale del Comune, il Coordinamento Associazioni e Comitati Residenti Centro Storico Bologna ha depositato le firme a sostegno delle due diffide inviate al Comune la scorsa estate. La petizione, avviata lo scorso ottobre da piazza Aldrovandi, ha raccolto oltre 2400 firme.

In particolare, fa sapere il Coordinamento, sono 1038 a sostegno della diffida "in relazione alla siutazione ambientale di via Petroni e dintorni della città di Bologna", formulata dall'Associazione Via Petroni e inviata all'amministrazione il 28 giugno scorso. E 1382 firme invece per la diffida "in relazione alla situazione ambientale delle zone del centro storico della città di Bologna", inviata il 14 luglio dal Coordinamento al Comune.

"Questa raccolta firme dimostra che le nostre non erano solo lamentele ma siamo passati ai fatti - dice Giuseppe Sisti dell'Associazione Petroni e Dintorni a BolognaToday -. Quasi 2500 firme, 2500 persone che dichiarano di condividere e sostenere le nostre diffide". Le firme hanno lo scopo di "sollecitare l'interesse del sindaco che non ci ha mai formalmente risposto - conclude Sisti -. Nell'attesa continuamo a lavorare per preparare la causa legale da intentare contro il Comune, che però vorremmo evitare".