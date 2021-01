Raccolta fondi per piccoli pazienti oncologici: ancora 7 giorni per 3mila euro

C'è tempo fino al 10 gennaio per partecipare alla raccolta fondi a favore di Ageop e Piccoli Grandi Cuori, a sostegno dei piccoli pazienti oncologici e cardiopatici.

Si tratta della campagna che il Comune di Bologna ha deciso di dedicare interamente, per il suo Capodanno, a sostegno di due associazioni che da anni sono al fianco dei bambini per garantire loro la serenità di un’esistenza quanto più possibile normale.

L’artista Chiara Rapaccini, che ha firmato le grafiche del Capodanno 2021 di Bologna, ha realizzato per il crowdfunding una serie di gadget in esclusiva con le sue celebri e inconfondibili vignette, che andranno a ricompensa delle donazioni effettuate: mascherine, shopper, quaderni, fino alle tavole originali della disegnatrice sono il premio per chi vorrà sostenere il crowdfunding attivo su Ideaginger.

La tragedia globale della pandemia rende alcune fragilità più vulnerabili ed esposte di altre, come quelle dei bambini e delle bambine affetti da gravi patologie, dai tumori pediatrici alle cardiopatie.

I percorsi terapeutici e riabilitativi destinati a loro e alle loro famiglie, dal sostegno fisico a quello educativo e psicologico, non possono correre il rischio di essere fermati o compromessi.

C’è tempo fino al 10 gennaio per partecipare al crowdfunding e supportare così i progetti con i quali le due associazioni affiancano i bambini e le loro famiglie nel difficile e doloroso percorso verso la guarigione, la riabilitazione e il reinserimento.