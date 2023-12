Garisenda, la raccolta fondi vola. Lepore: “Puntiamo a quattro milioni” | VIDEO

Il sindaco fa il punto sulla raccolta fondi per la torre: “Quasi raggiunti i tre milioni, è un salto di qualità molto importante”

La raccolta fondi per ‘guarire’ la Garisenda vola. In poche settimane il Comune ha già raccolto 2,7 milioni di euro e ora l’obiettivo sono i quattro milioni di euro. Lo dice il sindaco Matteo Lepore parlando all’agenzia Dire: “Abbiamo già raccolto oltre 2,7 milioni, a dieci giorni dall'ultimo dato è un salto di qualità molto importante, un altro obiettivo raggiunto". Cifre che fanno ben sperare. "Siamo ottimisti sul fatto che riusciremo a intervenire presto, grazie anche alle risorse che abbiamo raccolto". Per questo ormai, prosegue Lepore, "credo che supereremo ampiamente i tre milioni e quindi mi darei un altro obiettivo, che è quello dei quattro milioni da qui all'inizio del 2024". La campagna promozionale, iniziata con i volti di Gianni Morandi e Cesare Cremonini, proseguirà con quello di Matilda De Angelis: l’attrice “sarà rappresentante di questa campagna online con tutti una serie di influencer che verranno coinvolti”. Nel nuovo sito, che sarà presto online, si potranno inoltre fare le donazioni anche carta di credito e PayPal.