Garisenda, 800mila euro già raccolti per il restauro. Lepore: "Obiettivo 3 milioni"

Mentre gli operatori del cantiere hanno iniziato da recintarla con teli scuri e reti metalliche in attesa che arrivino i primi micropali e i container che formeranno la cintura anti-crollo della Garisenda, la raccolta fonda per il restauro delle Due Torri lanciata una settimana fa ha già superato il traguardo degli 800mila euro che il sindaco Matteo Lepore aveva inizialmente prefissato, prendendo a esempio l'esito della raccolta fondi del 2015 per il restauro la fontana del Nettuno. "Stiamo andando ben oltre", ha detto Lepore alla Dire, a margine della conferenza stampa in cui ha annunciato il rimpasto delle deleghe in Città Metropolitana -. A questo punto darei un altro obiettivo che è quello dei tre milioni".

Soltanto ieri il Comune aveva ricevuto in dono un assegno di 50mila euro da parte di Emil Banca: "Le risposte delle imprese in particolare sono straordinarie. Abbiamo donazioni e impegni molto importanti, parlo di impegni perchè i bonifici arriveranno - continua il sindaco - però ho sentito davvero tante imprenditrici e imprenditori e continuerò a telefonare loro". C'è una risposta "come sempre molto generosa e responsabile, con cifre che comunicheremo singolarmente- spiega Lepore - perchè alcuni hanno piacere di far conoscere la propria donazione e altri preferiscono farlo in modo riservato".

Ma si stanno proponendo "anche tanti cittadini" e, dunque, "penso che con le risorse che stanno arrivando possiamo raggiungere la cifra dei tre milioni nei prossimi mesi - confida il sindaco - che sarebbero davvero un segnale importante di fiducia e di sostegno per l'operazione di salvaguardia e restauro". Allo stesso tempo, poi, il buon andamento del crowdfunding rappresenta anche "un invito ad altri, che stanno ancora pensando se donare o meno - conclude Lepore - di farlo".