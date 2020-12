Fondi per i bambini: i Vigili del fuoco di Bologna in memoria del collega scomparso

I Vigili del fuoco di Bologna, tramite le loro organizzazioni sindacali e la sezione locale dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione del Natale, hanno istituito una raccolta fondi da destinare all’ospedale Sant’Orsola, in memoria dell’amico e collega Luca Fini, scomparso l'estate scorsa.

Luca Fini, 56 anni, perse la vita in un terribile incidente in tangenziale, il 13 agosto.

"L’intenzione è di raccogliere quanto più possibile nei giorni prima di Natale per poi acquistare materiale e/o attrezzature, doni, giocattoli o qualsiasi altra cosa ci sarà segnalata come necessaria dal reparto per poi consegnarla in occasione della Befana 2021" si legge nella nota. .

"Siamo certi che anche in questa occasione i pompieri di Bologna e chiunque altro vorrà aderire sapranno dimostrare la propria grande sensibilità nei confronti delle persone più bisognose" fanno sapere i caschi rossi bolognesi. La raccolta è ufficialmente operativa al questo link dal 3 dicembre.